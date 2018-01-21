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Başsavcılık'tan 'Zeytin Dalı' operasyonu uyarısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin'de gerçekleştirilen "Zeytin Dalı" operasyonu ile ilgili gerçeğe aykırı haber ve sosyal medyada paylaşımları ile ilgili yasal işlem yapılacağını açıkladı.

Başsavcılıktan Zeytin Dalı operasyonu uyarısı

21 Ocak 2018 15:47

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun aziz milleti adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen operasyonla ilgili terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımları takip edilmekte, gerekli tespitler yapılmaktadır" denildi.

Tespitlerin ardından ilgili kişilerle ilgili yasal işlemin yapılacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütlerine destek ve provokasyon amaçlı gösteri veya taşkınlık yapanlar hakkında, C. Başsavcılığımızca iletişime geçilerek alınacak talimatlar doğrultusunda yasal gereğinin yapılması için ilgili kolluk birimleri bilgilendirilmiştir. Bu meyanda yürütülen soruşturma kapsamında suç unsuru taşıyan paylaşımlara ilişkin tespitler devam etmektedir." 

Etiketler: afrin, istanbul cumhuriyet başsavcılığı

 

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