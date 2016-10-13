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Batdal: 'Gol sayısının artmasıyla daha da iyi olacağım'

Medipol Başakşehir’in golcü oyuncusu Mehmet Batdal, “Geçen senelere göre daha öz güvenli ve tecrübeli olarak saha içinde daha iyi olduğumu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda gol sayısının da artmasıyla daha iyi olacağım” dedi.

Batdal: Gol sayısının artmasıyla daha da iyi olacağım

13 Ekim 2016 11:59
Batdal: 'Gol sayısının artmasıyla daha da iyi olacağım' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında evinde Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir’de, golcü oyuncu Mehmet Batdal, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Güzel ve istikrarlı bir takım haline geldiklerini ve bu sezon bunun zirvesine çıktıklarını dile getiren Batdal, “Şu ana kadar yaptığımız en iyi başlangıç. İki sezondur lige kötü başlıyorduk aslında, galibiyet ve mağlubiyetlerle. Bu sene bunu tersine çevirdik. Hedefimiz iki senede olduğu gibi üst sıralarda yer almak. Buralarda kalmak için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Her hafta oynayacağımız maça konsantre olarak devam ediyoruz”
Kendilerine direkt olarak bir hedef koymadıklarının altını çizen 30 yaşındaki oyuncu, “3. bitirelim, şampiyon olalım, Avrupa veya Şampiyonlar Ligi’ne gidelim gibi hedefler koymadık. Hafta hafta oynayacağımız maça konsantre olarak başarı yakaladık bugüne kadar. Aynı formülle devam ediyoruz. Önümüzde Konya maçı var. Konsantrasyon sadece Konyaspor yönünde. Lig genelinde de böyle devam edecek” diye konuştu.

“Önemli olan takıma katkı sağlamak”
Kendisini iyi hissettiği bir sezon olduğunu dile getiren Mehmet Batdal, “Geçen senelere göre daha öz güvenli ve tecrübeli olarak saha içinde daha iyi olduğumu düşünüyorum. İlerleyen haftalarda gol sayısının da artmasıyla daha iyi olacağım. Önemli olan takıma katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

A Milli Takım açıklaması
A Milli Takım hakkında da konuşan Batdal, inancı yitirmek gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek, “Kaliteli takımız ve geriden gelmeyi başarıyoruz. Bunu Avrupa Şampiyonası’nda da gösterdik. Grupta zorlu rakipler var. Kolay olmayacak. Önümüzdeki Kosova maçı önemli bir maç. Bunu lehimize çevirdiğimizde ileride daha da iyi olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Kaan Ülker 

Etiketler: 7. hafta, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, mehmet batdal, Spor Toto Süper Lig


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