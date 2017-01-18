Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Batman polisi katil zanlısını İstanbul'da yakaladı

Batman polisi katil zanlısını İstanbul'da yakaladı

Batman'da N.K. (29) isimli şahsı silahla öldüren katil zanlısı Ş.Ö. (29) İstanbul'da yakalandı.

Batman polisi katil zanlısını İstanbulda yakaladı

18 Ocak 2017 12:49

Raman Mahallesi'nde 16 Kasım 2016 tarihinde N.K. (29) isimli şahsın ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çok yönlü araştırmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.Ö. (29) isimli katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olaydan sonra İstanbul'a gittiği tespit edilen katil zanlısı Ş.Ö., izini kaybettirmeye çalıştı.
İzine rastlanan zanlıyı yakalamak için Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri İstanbul'a giderek zanlının saklandığı eve operasyon yaptı. Polislerin yaptığı operasyonda katil zanlısı Ş.Ö. 1 adet ruhsatsız silahla yakalanarak Batman'a getirildi.
İfadesi alınan zanlı tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: katil zanlısı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!