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Batman’da 13 alanda 14 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde terör örgütü PKK mensuplarının geçiş güzergahları olarak değerlendirilen 13 alanda özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Batmanda 13 alanda 14 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

09 Kasım 2016 20:34

Valilikten yapılan açıklamada, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeler Kanununun 32/A maddesi gereğince, Kozluk ve Sason ilçelerinde, terör örgütü mensuplarının muhtemel geçiş güzergahları ve barınma yerleri olan Kuşaklı Dağı Kuzeybatısı, Kuşaklı Dağı Kuzeyi, Kuşaklı Dağı Güneyi, 1864,8 Rk. Tepe, 1686 Rk.Tepe, Yamaçlı Tepe Doğusu, Kevni Tepe, Şan Tepe, Gem Tepe, Aşağıkilimli Mahallesi güneydoğusu, Aşağıkilimli Mahallesi kuzeydoğusu, Erdemli Köyü güneyi, Montol Tepe güneyi arasında bulunan Aydınlık dağı bölgesinde terör örgütü mensuplarının faaliyetini engellemek, eylem etkinliğini kırmak maksadıyla icra edilebilecek operasyonlarda sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceğinden dolayı, 9-23 Kasım tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:
"Bu itibarla yukarıda açıklanan gerekçelerle, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11’inci maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeler Kanunun 32/A maddesi gereğince, 4’üncü maddede belirtilen bölge 9 Kasım 2016 - 23 Kasım 2016 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir." 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Batman, ilan edildi, kozluk, özel güvenlik bölgesi, pkk, Sason


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