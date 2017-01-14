Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Batman’da fabrika yangını korkuya neden oldu

Batman’da fabrika yangını korkuya neden oldu

Batman’da bir fabrikada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın 3 milyonluk bir zarar neden oldu.

Batmanda fabrika yangını korkuya neden oldu

14 Ocak 2017 20:36
Batman’da fabrika yangını korkuya neden oldu - Tıkla İzle

Olay, Siirt çevre yolu emek bulvarı üzerindeki ıslak mendil üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işçilerin paydos ettikten kısa bir süre sonra elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören fabrika bekçisi durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hızla büyüyen yangına, TÜPRAŞ, Türkiye Petrolleri (TP) ve İl Özel idare itfaiyeleri de yangını söndürmek için olay yerine geldi. Alevlerin yükseldiği fabrikanın çevresindeki işyeri sahipleri de büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren çabası sonrası yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrika sahibi Recep Şanlı 3 milyon zararı olduğunu söyledi. Yangın olayı ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Osman Arslan

Etiketler: Batman, fabrika yangını


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç