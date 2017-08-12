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Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Batman’da yolcu minibüsü ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Batmanda trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

12 Ağustos 2017 18:05

Kaza, Batman’ın Hasankeyf ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Batman’dan Hasankeyf istikametine giden 72 KA 569 plakalı minibüs ile Hasankeyf’ten Batman’a gelen 27 ALS 92 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada otomobilde bulunan Hasan İlhan (65) isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Batman’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Şükrü Yıldırım-Osman Arslan
 

Etiketler: Batman, kaza


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