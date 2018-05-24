Battlefield 5 geliyor! Battlefield 5 ne zaman çıkıyor | İşte oyunla ilgili ilk bilgiler...

Battlefield 5, 2018 yılının en çok belenen oyunlarından biri. Oyunseverler merakla oyunun çıkış tarihini ve ayrıntıları merak ediyorlar. Electronic Arts benzersiz bir savaş deneyimi sunacağını ifade ettiği oyun için sonunda beklenen açıklamaları yaptı. İşte Battlefield 5 ile ilgili tüm merak ettikleriniz...

Battlefield 5 ne zaman çıkıyor?

Oyunun belirlenen çıkış tarihi ise 19 Ekim olarak duyuruldu. Ama Battlefield V: Deluxe Edition versiyonunu ön siparişle satın alırsanız 2 gün önceden, 16 Ekim’de oyuna ulaşabileceksiniz. Battlefield’ın en büyük yeniliği İkinci Dünya Savaşı‘na dönmesi ve Premium Pass’i kaldırıyor olması. Böylece oyuncular tüm içeriğe her zaman, DLC satın almadan ulaşabilecekler.

Ayrıca artık Multiplayer karakterlerimizi kostüm, üniforma, yüz, ırk, savaş boyaları ve daha birçok seçenek üzerinden özelleştirebileceğiz. Diğer yandan, oyunun standart sınıfları seviye atlamanızla çok daha derinleşecek. Yani her Battlefield oyuncusunun artık kendine göre bir oyun düzeni olacak.

Kozmetik tarafındaki yenilikler sadece askerlerle sınırlı değil. Oyunda aynı zamanda, tüm silah ve araçlar özelleştirilebilir olacak.

İki yeni oyun modu gelecek ve bu oyun modlarından Grand Operation, Battle-Royale benzeri mekanikler sunacak. 64 oyunculuk bu mod, günlerce sürecek bir savaşa sahne olacak ve cephede ölümün dönüşü olmayacak. Hikaye desteği bulunacak bu oyun modu, dinamik yapısıyla türe yeni bir soluk getirecek. Oyuncuların ilgisi sürekli olarak ara sahneler ve sürekli değişen savaş bölgeleriyle yüksek tutulacak.

Artık savaş sırasındaki patlamaları çok daha gerçekçi bir şekilde hissedebileceğiz. Eğer içinde bulunduğunuz bina patlarsa, patlamanın etkisiyle dışarı uçabilecek, yakınınızda yaşanan bir patlamada, ister istemez yere kapaklanacaksınız.