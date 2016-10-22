İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "DEAŞ niçin Kerkük'te ortaya çıktı", "Neden Musul harekâtı Bağdat’tan değil de Kuveyt ve Katar’dan yönetiliyor", "Afrin’deki PYD (PKK) unsurlarının amacı neydi", "ABD, Ankara’dan hava harekâtları öncesinde neden kendisine bilgi verilmesini istedi", "Afrin’e son günlerde, havadan silah ve mühimmat atılıyor mu", "DEAŞ mezhep savaşı mı çıkarmak istiyor" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "ABD, PYD’yi vuracağımızı biliyordu" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Hem Suriye hem Irak hareketli.. Ankara karada ve havada operasyonel.. Bir taraftan da sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.. Sahada türlü türlü dolaplar döndürülüyor..

Perde önünde değil ama arkasında birbirini tetikleyen olaylar silsilesi ile karşı karşıyayız.

Musul’un ardından Kerkük de hareketlendi..

DAEŞ, birdenbire Kerkük’te ortaya çıktı..

Kafa kesen Şii militanlar (Haşti Şabi) Kerkük yollarına düştü..

Kaşınan objenin “mezhep savaşları” olduğu artık iyice belirginleşti.

Evet, Irak ve Suriye kaşınarak bütün yollar mezhep savaşlarına çıkartılmaya çalışılıyor.

Türk subayları hem Kuveyt hem de Katar’da...

Musul harekâtı asıl olarak Kuveyt ve Katar’dan komuta ediliyor.

Koalisyon ülkelerinin Irak ve Suriye’ye düzenledikleri hava harekâtları da buradan yönetiliyor.

Niye Musul harekâtı Bağdat’tan değil de Kuveyt ve Katar’dan yönetiliyor, yönlendiriliyor bu da ilginç..

Hem bütün dünyaya askerî inisiyatifin İbadi’de olduğunu söyleyeceksin, hem de Bağdat, operasyon yönetim merkezleri arasında yer almayacak..

Güvenilir askerî kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, askerî direktifler Kuveyt’ten Katar’a ulaştırılıyor. Daha sonra da görev verilen ülkeler hava harekâtlarını gerçekleştiriyor.

Kuveyt’teki merkez, ön hazırlığı yapıp topu Katar’a atıyor:

Combined Air Operations Center (Birleşik Hava Operasyon Merkezi)

Kuveyt’teki operasyon merkezinde bir Türk irtibat subayı (albay) yer alıyor.

Katar’da iki askerî merkez var:

1-Special Operations Joint Task Force (Özel Operasyonlar Birleşik Görev Kuvveti Karargâhı)

2-Combined Air Operations Center (Birleştirilmiş Hava Operasyon Merkezi)

Katar’daki bu merkezlerde Türkiye bir albay ve bir binbaşı ile temsil ediliyor.

Sistem, koalisyonda yer alan ülkelerin görevlendirilmesi şeklinde çalışıyor.

Koalisyon ülkeleri hava harekâtlarını birlikte veya tekil yapabiliyor.

Türkiye, Rusya ile uçak olayına kadar zaten normal olarak koalisyon güçleri ile birlikte hava harekâtlarına katılıyordu.

Fırat Kalkanı ile birlikte Suriye üzerinde, koalisyonla birlikte ortak operasyonlar başladı..

6 ay önce Musul’daki DAEŞ hedeflerini Türk F-16’ları bu koordinasyon çerçevesinde vurdu.

Güvenilir askerî kaynaklar, Türkiye’nin Irak’ta hava harekâtlarına yakında başlayacağını söyledi:

“Koalisyon ülkeleri ile mutabakat sağlandı ve Türkiye’den de Irak için hava gücü talep edildi.”

TSK Afrin’den gelen PKK’yı vurdu…

Fırat Kalkanı harekâtı başlayalı 2 ay oldu.

İlk kez Türkiye, PYD/YPG (PKK)’yı bu denli güçlü bir şekilde vurdu.

İHA raporlarına göre 140-190 arasında terörist etkisiz hale getirildi.

Peki neden sorusunun cevabını verelim öncelikle..

Askerî kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, Afrin’deki PYD (PKK) unsurları, güneyden El-Bab kasabasına yöneldi. Aşağıdan yani güneyden El-Bab’ı ele geçirip Türkiye’nin ve Fırat Kalkanının önü kesilmek istendi.

Yeni bir kanton birleştirme hamlesi daha yapıldı.

Türkiye, PYD’nin ilerleyişini 1 hafta süresince izledi.

ABD ile irtibata geçti.

Süre verdi.

Çekilmezlerse “vururum” dedi.

Sonrası malum..

Çok şiddetli bir şekilde 18 PYD (PKK) hedefi yerle bir edildi.

Stratejik ortakla koordine bu şekilde yapıldı.

Aynı Kandil’de olduğu gibi..

Kandil’e Türkiye’nin hava harekâtları yoğunlaşınca ABD, kendi adamlarının bölgede olabileceği gerekçesi ile Ankara’dan hava harekâtları öncesinde kendisine bilgi verilmesini istemişti.

Harekâta ABD basınının ilgisi...

Elde ettiğimiz bilgilere göre, PYD (PKK)’ya yönelik hava harekâtının ardından ABD basını, Ankara’yı soru yağmuruna tuttu!

Sorular iki noktada yoğunlaşıyordu:

1-Bu hava harekâtını Türkiye, ABD ile koordine etti mi?.. Bölgede ABD’lilerin de olduğu bilgisi doğru mu?..

2-Çok sayıda sivil kayıptan söz ediliyor.. Sivil kayıplarla ilgili bir açıklamanız olacak mı? (Bu soru çok tanıdık geliyor)

Asıl mesele Afrin...

Olayların hızlı, müdahalelerin de bir o kadar çabuk yapıldığı günlerden geçiyoruz.

Ama atlamayalım Afrin terör örgütü PKK için çok stratejik bir bölge.

Fırat Kalkanı ile Afrin’in nefes borusu kesilince, terör örgütü harekete geçti.

Afrin bir ada gibi.. Türkiye’yi çok ama çok yakından ilgilendiriyor.

Hatırlayın, Amanos Dağlarından Türkiye’yi vuran terör saldırılarını..

PKK Amanos Dağlarına ve Hatay’a Afrin’den sızıyordu.

Ankara’daki güvenilir kaynaklar, Afrin’e son günlerde, havadan silah ve mühimmat atıldığı bilgilerine ulaşıldığının altını çizdiler.

Kim mi atıyor?

Başkan adayı Clinton'un sözlerine bakabilirsiniz..

Afrin unutulmuş değil.. Sırasını bekliyor..

Geldiğin yere geri dön!

Son hava harekâtı ile, PYD (PKK)’ya verilen mesaj çok açık:

“Olduğun yerde dur ve geldiğin yere geri dön!..”

Türkiye, bu yüzden çok güçlü bir şekilde vurdu.

Hava harekâtı 3 saat aralıksız devam etti.

Afrin’den, Türkiye’ye atılan havan mermisinin cevabı da terör örgütü açısından en az hava harekâtı kadar acı oldu.

Afrin’deki 80 PKK hedefi dümdüz edildi.

Evet, Irak ve Suriye’de kurulan oyun istendiği gibi devam ediyor.

Sahada kim varsa birbiri ile savaş hâlinde.

Şimdilerde Kerkük kaşınmaya başlandı.

Nihai hedef işi mezhep savaşlarına kadar götürebilmek..."