Batuhan Yaşar: 'Başbakan Pence’den ne istedi?'

Batuhan Yaşar'ın "Başbakan Pence’den ne istedi?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Başbakan Binali Yıldırım’ın 5 günlük Washington ve New York gezisi gerçekten önemliydi..

ABD ile son dönemde ciddi gerginlikler yaşıyoruz..

Güvensizlik had safhada..

Stratejik ortaklığın “S”si bile kalmadı..

Ankara Washington’un, Washington Ankara’nın ne yapacağını bilmiyor..

Karşılıklı beklenmedik adımlar iki ülkede de şok etkisi yapıyor..

Hatlar kapandı-kapatıldı..

Vize krizi öncesinde olduğu gibi..

İşte böylesine bir atmosferde başlayan geziden ne beklenebilir ki diyebilirsiniz..

Böyle bir ortamda neyi çözebilirsiniz?

Çok doğru..

Sonuna kadar haklısınız..

Ama şunlar da olmadı değil:

1- Kötü gidişe dur denildi..

2- Yeni kriz başlıklarının çıkmaması konusunda anlaşıldı..

3- Kapanan-kapatılan hatlar yeniden açıldı..

4- Yeni süreçte önce konuşulacak sonra adımlar atılacak.. Böylece sürprizlerin, şokların önüne geçilmiş olacak..

5- Kriz başlıkları zamana yayılıp yeniden masaya yatırılacak..

VİZE KRİZİ TAMAMEN AŞILDI

Washington ve Ankara kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre “vize krizi” tamamen geride kaldı..

Biliyorsunuz ABD sınırlı sayıda vize verilmeye başlandığını duyurmuştu..

Mütekabiliyetin gereği olarak Türkiye de benzer açıklama yapmıştı..

Şu kadarını söyleyelim “sınırlı” sözü ziyaretin ardından lafta kalmış gibi görünüyor..

Türkiye ve ABD hâlihazırda sınırlama getirmeksizin tam kapasiteye yakın vize veriyor..

Yakında normale dönüldüğü açıklaması da yapılacak zaten..

BEKLENMEDİK ADIMLAR, AÇIKLAMALAR

Başbakan Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşmede her şey açık açık konuşuldu..

Tüm samimiyeti ile..

Etekteki taşlar döküldü..

Eleştiriler göz bebeklerine bakılarak söylendi..

‘Her şey güllük gülistanlık’ filan demiyoruz..

Bir anda bu kadar problemin halledilmesi zaten fizik kurallarına aykırı..

Ama bazı şeyler tekrar düzene sokuldu..

Olaylar bundan sonra olması gerektiği gibi gelişecek..

Özetle “sidik yarışına” girilmeyecek..

Beyaz Saray’da fotoğrafa mümkün olduğunca yukarıdan bakılmaya çalışıldı..

Görüşme 1 saat planlanmıştı.. 20 dakika daha uzadı..

Son dönemde süreler görüşmelerin içeriğinden önemli hâle geldiği için bu detayı yazıyoruz..

İki konu ana problem kaynağı olarak belirlendi..

1- İngilizce tabiriyle unpredictable steps yani öngörülemeyen adımlar yeni süreçte atılmayacak..

2- Karşılıklı güvenin yeniden tesisine çalışılacak..

Doğal olarak iki taraf da kendi önceliklerini gündeme getirdi..

Türkiye;

- FETÖ elebaşının iadesi

- PKK’nın silahlandırılması

- Halk Bankası davası üzerinde durdu..

O ZAMAN EV HAPSİNE ALIN

ABD Başkan Yardımcısı Pence, FETÖ konusunda bildik yargı süreçlerinden bahsedince Başbakan Yıldırım ilginç bir çıkışta bulundu:

- “Tamam bunları anlıyoruz.. Ama şunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz.. Bu konuda yetkiniz de var.. Bu kişiyi hemen ev hapsine alabilirsiniz..”

Bu çok önemli bir cümle..

Başbakan Yıldırım’ın kararlılığını ortaya koyması çok önemliydi..

Mevcut durumda FETÖ elebaşı;

- Çıkıp konuşuyor,

- Çiftliğinde istediğiyle görüşüyor..

- Mesajlarını açıktan vermeye devam ediyor..

Bize 15 Temmuz’da o kâbusu yaşatan kişiden söz ediyoruz..

Ev hapsi konusu üzerine basa basa tekrarlandı..

ABD tarafı, PKK/PYD’ye verilen silahların daha sıkı kontrol edileceği söylendi sadece..

Öyle görülüyor ki ABD ile PYD ortaklığı bir süre daha devam edecek..

Ayrıca, konsolosluk, NASA ve rahip (Andrew Craig Brunson) davalarından endişeli olduklarını Türk tarafına ilettiler..

FETÖ DAHA FARKLI ANLATILMALI

Öncelikle FETÖ’ye karşı ABD kamuoyundan da homurdanmaların başladığının altını çizmemiz gerekiyor..

New York ve Washington’da konuştuğumuz herkes FETÖ’nün ABD kamuoyuna anlatım şeklinin değişmesi gerektiğini söyledi..

Özellikle de çok tehlikeli tarikat lideri anlatımının etkili olacağına vurgu yapıldı..

Bu anlatım ABD’deki benzer tarikatlardan örnekler de verilerek pekâlâ desteklenebilir..

‘Bu gezide ne oldu ki’ diyenlere küçük bir not:

Olumlu anlamda çok şey oldu!.."