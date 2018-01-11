Batuhan Yaşar: 'İşte ‘Hayır’ cephesindeki son durum'

Batuhan Yaşar'ın "İşte ‘Hayır’ cephesindeki son durum" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 22 ay var

Ama Devlet Bey’in çıkışı Ankara kulislerini salladı.

Beklenen bir gelişmeydi ancak ‘zamanlaması’ birilerini zor durumda bıraktı.

‘Hayır’ cephesinin hamlelerini öne aldırdı.

Detaylara girmeden önce bir iki noktayı daha açıklığa kavuşturmakta fayda var...

“AK Parti-MHP ittifakı Kürt oylarını kaçırır” laflarının boş olduğu ortaya çıktı

15 Nisan Referandumunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu oyları “bölgenin” AK Parti-MHP ittifakını onayladığını açıkça göstermişti.

KİM TUZAK KURUYOR?

“Kürt oyları kaçar” işi tutmayınca bu kez de “MHP, AK Parti’ye tuzak kuruyor” denmeye başladı:

-“Devlet Bey kendini garantiye alıyor...”

-Ne garantisi. Siyasette böyle bir şey olabilir mi?

-“MHP’nin 40 milletvekili şimdiden cepte.”

-Sayın Bahçeli, milletvekili seçimlerine MHP olarak katılacaklarını açıkladı...

“Tuzak” lafı 7 Haziran 2015 seçimlerinden beri dolaştırılıyor.

3 yıldır MHP’nin tuzağını gören duyan oldu mu?

Belli ki gelişmelerden çok rahatsızlar.

MHP ellerinin altında olsaydı çok farklı işler yapabilirlerdi.

‘HAYIR’ CEPHESİ TOPARLANAMIYOR

CHP, HDP ve İyi Parti bugünlerde tamamen içe dönmüş durumda.

Kendi dertlerindeler.

Her kafadan başka bir ses çıkıyor.

“Kendi adayımızı çıkarırız” diyen de var, diyemeyen de.

“Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan da olmayalım” düşüncesi hâkim.

Zemin yoklaması yapanlar.

Haber bekleyenler.

Var da var.

İşler karışık.

İki ay önceki organize işler, ortak hareketler, senkronize açıklamalardan eser kalmadı.

Herkes kendi derdine düştü.

“2. TUR İŞİ BİZİ KURTARMAYABİLİR...”

‘Hayır’ cephesinin baştan beri tek hedefi var...

-Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. tura bıraktırabilmek.

-Çok aday çıkartıp yelpazeyi genişletmek.

Ama aralarında yeni bir tartışma daha çıktı:

-“Tamam hadi diyelim seçimler 2. tura kaldı.. Ya fasulyeden belirlediğimiz aday 2. tura kalırsa ne olacak?”

Ee yani birader 1. turu planlamadan 2. turu nasıl şekillendireceksin

Meral Akşener “Abdullah Gül dahi aday olsa ben aday çıkartırım” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü kararını veremiyor.

Bir şey olacağından değil ama tabandan Kemal Bey’in çıkışlarına itirazların gelmesi dikkat çekici.

Saadet Partisi ‘şimdilik’ ‘Hayırcılarla’ birlikte” görünse bile orada da işler karışık.

Tabandan, tavandan ‘arkadaş siz ne yapıyorsunuz’ itirazları yükseliyor

ALPER TAŞDELEN OLAYI!

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen başarılı... Fena da gitmiyor...

Ankara Kongresinde salona girerken Kemal Bey’in yanında birileri vardı ama Taşdelen yoktu.

Sebebi öğrendik:

Alper Bey bir yerlerde “Kemal Bey’in yerine ben geliyorum” gibisinden laflar etmiş.

Bu da Kılıçdaroğlu’nun kulağına kadar gitmiş. Şimdilerde araları limoni sizin anlayacağınız.

İzmir, Tunceli ve Ankara Kongrelerinde yaşanan kavgalar.

“İstanbul daha sert geçecek” diyorlar...

TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİREBİLECEK Mİ?

Bir de Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Kurultay’da tüzüğü değiştirip koltuğu daha da sağlama almak istiyor

Olay şu:

Kemal Bey, milletvekillerini ön seçim yerine merkez yoklaması ile belirlemek istiyor.

Yani tek adamlığa doğru gidiş var.

Karşınızda “Demir yumruk Kılıçdaroğlu” dersek çok da yanlış olmaz.

Yakın çevresine bu durumu şöyle izah ediyor:

-“Partinin enerjisi içeride tüketiliyor. Bunun önüne geçmemiz lazım...”

Yapabilir mi peki?

Hep beraber göreceğiz..

ONU O KOLTUĞA GETİRENLERDEN HABER GELDİĞİ AN!

CHP’nin içini çok iyi bilen bir CHP’li dedi ki:

-“Geçin bunları... Kemal Bey’i o koltuğa getirenlerden işaret gelmediği için kıvranıyor... Haber bekliyor yani... Onlar ne derse o...”

Şimdi soru şu:

-Kemal Bey, FETÖ ile aynı dili kullandığı için eleştiriliyor mu?

-Evet, ciddi bir şekilde.

O zaman bu seçeneği de ihtimaller dâhiline almamız gerek.

Bakalım o beklenen haber, talimat ne zaman gelecek?

GENEL BAŞKANLIKTAN OLUR MU?

Zaten 5 yılda 7 seçim kaybeden bir Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız.

Yeni bir yenilgi karşısında CHP’nin Kemal Bey’le artık yollarını ayıracağını söyleyenler de var:

“Bu yüzden Büyük Kurultay’da karşısına ciddi bir aday çıkmaz. Kulağının üzerine yatıp 22 ay sonranın hesaplarını yapan 3-4 kişi biliyorum...”

‘Hayır’ bloku dağılmış durumda.

Hele bugünlerde hiç organize olamıyorlar.

Gerçekten ‘5 benzemez’i bir araya getirmek zor iş...

Bunun için yeni bir özne aradıklarını da duyduk.

‘Hayır’ cephesinin de “Büyük Patron’un” da kafası çok karışık!"