Batuhan Yaşar: 'Kredi almak isteyen Kılıçdaroğlu'na mı gidiyor?'

Yaşar'ın köşe yazısının tamamı ise şöyle:

"Malum İş Bankası tartışması..

Ama biz olayın banka tarafı ile alakalı değiliz..

Siyasi etik tarafıyla ilgileniyoruz..

Cumhurbaşkanı ne dedi:

-CHP, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi..

-Para almıyorlar ama orada 4 üyesi var..

-Bu 4 üye ne iş yapar?

Evet bizim de bugünkü konumuz bu CHP'li 4 üyenin ne iş yaptığı ile ilgili..

Bu soruya cevap aramadan önce İş Bankası'ndan gelen açıklamaya da kısaca göz atalım:

Öyle anlaşılıyor ki..

CHP'li üyelerin eli banka açıklamasına da değmiş..

Ne dedi İş Bankası:

-Atatürk vurgularıyla CHP'nin bankadan maddi kazancının olmadığını açıkladı..

Açıklamadaki son iki paragraf dikkat çekici:

-Bankaların güven müesseseleri olduğu..

-Bu güvenin ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde hassasiyetle korunması gereği..

-İş Bankası'nın siyaset malzemesi yapılmayacak önemde bir kuruluş olduğu vurgusu..

-Yoğun ve hassas gündem içinde tüm değerlendirmelerin bu çerçevede yapılması

Aba ve sopa son cümlede:

Hassas gündem.. Burada kastedilen nedir acaba?

Ama bir dakika..

Siyasi bir tartışmadan bahsediyoruz biz.. CHP'nin hisselerinden..

Konuyu buralara getirmenin âlemi var mı?

Soru 1: Bu açıklamaya CHP'li üyeler katkı yaptı mı?

BANKA KURULUNDAKİ ÇARPAN ETKİSİ

Bankanın yönetim kurulunda Başkan dâhil 11 üye var..

Bu üyelerin 4'ünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu atamış..

Yıllık 1 milyon lira civarında huzur hakları var..

Aya 83 bin lira düşüyor..

İyi para..

Bunun dışında dolaylı olarak bankadan başka kazançları var mı bilmiyoruz..

CHP'li üyeler blok hareket ettiklerinde pekâlâ yönetim kurulu kararlarını etkileyebilirler..

Bu ne mi demek?

CHP'nin, Kemal Beyin istediği veya istemediği kararları çıkartabilirler..

Soru 2: Yönetim Kurulunda CHP veya Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen kaç talep görüşüldü?

Bu talepler nasıl sonuçlandı?

SİYASİ ETİK MESELESİ

Size bir soru..

Dünyanın başka bir gelişmiş veya gelişmemiş ülkesinde banka sahibi siyasal parti var mı?

Biz sizin için araştırdık..

Hayır yok..

Bir tek CHP'nin bankası var..

Kanunu, yasayı, anayasayı filan bir kenara bırakın..

Siyasi etik açısından bu durum uygun mu?

İstisnasız ve hep bir ağızdan “Hayır” dediğinizi duyuyorum..

YANDAŞ İŞ ADAMLARINA KREDİ VERİLDİ Mİ?

Ama en az siyasi etik kadar önemli başka bir şey daha var..

Dağıtılan krediler konusu..

Bazı iddialar dolaşıyor.. Siz de duymuşsunuzdur..

Soru 3: CHP veya Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın iş adamlarına kredi verildi mi?

Pozitif ayrımcılık da yapılmış olabilir..

O zaman diğer partiler de banka kursun..

Hazine de sermaye katkısı yapsın..

AK Parti veya MHP ya da İYİ Parti'yi destekleyenlere o bankalardan krediler verilsin!

8 KEZ ATATÜRK İSMİ GEÇİYOR

Banka açıklamasında bir şey dikkatimi çekti..

O kısacık metinde Atatürk kelimesi tam tamına 8 kez kullanılmış..

Bu “babam sizi döver” demek..

Demek ki Mustafa Kemal Atatürk burada da suiistimal ediliyor..

Vasiyete hiçbir itirazımız yok..

Ama 1930'lu yıllar çok geride kaldı..

Hem o tarihte tek bir parti vardı..

HİNDİSTANLI MÜSLÜMANLAR

Tarihî belgelere göre İş Bankası'nın temellerinde Hindistanlı Müslümanların da payı var..

Hindistan Hilafet Komitesi toplamda 122 bin İngiliz Sterlini göndermiş..

Uzatmayalım..

Bu paranın bir bölümü de İş Bankası'na sermaye yapılmış..

Böyle bakılacak olursa;

Bankada en az CHP hissesi kadar Diyanet'in de hakkı olmalı..

RANT MI DAĞITILIYOR?

Kredilerin ‘CHP'ye yakın iş adamlarına verildiği iddiası' kadar ‘RANT' olayı da önemli..

Şunu kastediyoruz:

Bankanın yüzlerce şubesi var..

Tadilat işleri var..

Kiralanan yerler var..

Dağıtılan reklam pastası var..

Soru 4: Bu işlerden partili yandaşlara bugüne kadar rant dağıtıldı mı?

Şimdi hangimiz CHP'li üyelerin inisiyatif almadığını iddia edebilir?

Evet iş dönüyor dolaşıyor siyasi etik meselesine geliyor..

Açıklamalardan anladığımız kadarıyla Kemal Bey ranttan vazgeçmeye niyetli değil..

Peki bu iş nasıl çözülür?

Hukuki yönü araştırılıyor..

TBMM'de kanuni bir düzenleme yapılabilir"