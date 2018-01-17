Batuhan Yaşar: 'Rakka’da buharlaşan DEAŞ’lılar bakın nereden çıktı?'

Batuhan Yaşa'ın "Rakka’da buharlaşan DEAŞ’lılar bakın nereden çıktı?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Türkiye planlarını yaptı ve artık hazır.. ÖSO ve diğer muhaliflerle görüştü..

Evet Afrin operasyonunun eli kulağında..

Fırat Kalkanının benzeri gibi olacak..

Askerî terminolojik tabirle Afrin’de “süpürme harekâtı” gerçekleştirilecek..

KURU YAPRAK GİBİ SAVRULANLAR

Türkiye’nin konjonktürel olarak değişmeyen ‘güney sınırları stratejisi’ var..

Okumalarını medya üzerinden yapmıyor..

Orta Doğu’daki politikalarını sahadaki askerî gerçeklere göre kurguluyor..

-Rusya ve ABD, İdlib harekâtına ses çıkarttı mı?

-Hayır.

Kimse merak etmesin ABD, Afrin’e de ses çıkartmayacaktır..

PKK/PYD İDLİB 4. GÖZLEM NOKTASINA SALDIRDI

Türkiye bir taraftan da İdlib harekâtına devam ediyor..

Sahayı tahkim ediyor..

Fırat Kalkanı bölgesi aynı şekilde..

İdlib’de 4. gözlem noktası da kuruldu.. Toplamda 13 olacak..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin harekâtı için tarih vermesiyle PKK/YPG harekete geçirildi..

Harekete geçirenleri hepimiz çok iyi biliyoruz..

PKK/YPG cumartesiden beri İdlib’deki 4. gözlem noktasına havanla taciz atışları yapıyor..

Türkiye’yi vites küçültmeye zorluyor..

İDLİB’DE NİYE YAVAŞ İLERLENİYOR?

Türk askerinin emniyeti ve can güvenliği her şeyden önemli..

Lojistik ikmal yolları da güvenli hâle getirilmek zorunda..

İkmal havadan yapılamaz..

Bu yüzden kara güzergâhı da kontrol altına alınmalı..

Bölgede pusu, fidye ve insan kaçakçılığı dikkat çekici boyutlarda..

Süreç bu yüzden ağır yürüyor..

İdlib’de artık geçici hükûmet de işbaşında..

Bunlar önemli işler..

Kontrol noktaları çok yakında tamamlanacak.. Kimsenin şüphesi olmasın..

ABD, SURİYE’DE GERİYE DÜŞTÜ?

Türkiye, Rusya ve İran güzel işler başardı..

Suriye’de siyasi çözümün yolu açıldı..

ABD, Suriye’deki süreci etkileme gücünü kaybetti..

Kaybettiği etkinliği şimdilerde PKK/PYD’yi silahlandırarak ve ordu kurdurarak kazanmaya çalışıyor..

Sahada güçlü olursanız masada da güçlü olursunuz!

TÜRKİYE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNE ALDI

Kim ne derse desin Ankara stratejik hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor..

Şimdi en önemli soru Afrin’de ne olacağı?

Ne olacağı belli..

Ama öncesi var..

Artık savaşlar medya üzerinden yapılıyor..

DEAŞ’tan asimetrik savaşı öğrenen PKK/PYD Türkiye’ye ağır kayıplar verdirme peşinde..

“Afrin’de ne işimiz var” seslerinin yükselmesi isteniyor..

Daha geçen hafta İran’daki ayaklanmada aynı sorular sorulmamış mıydı?

Türkiye çok saf ya düzenli ordusu ile Afrin’e girip asimetrik savaşa kalkışacak!

PKK/YPD, karargâhlarını aynı DEAŞ gibi yer altına taşıdı..

Brüksel’deki NATO karargâhının koridorlarında hâlâ Türk ordusunun Fırat Kalkanındaki başarısı konuşuluyor..

İstihbaratı ayrı şekilde..

MİT, Suriye’de sahaya tam hâkim..

PKK, Afrin’de stratejik bölgeleri mayınladı..

ABD’den aldıkları antitank füzelerini etkin şekilde kullanıyorlar..

Türkiye atacağı adımları karşı tarafın söylemleri veya teşviklerine göre de belirlemiyor..

"NE ZAMAN GİRECEĞİME BEN KARAR VERİRİM”

Cumhurbaşkanının “Afrin’e bir hafta içinde gireceğiz” açıklamasının ardından ne oldu?

Apar topar pazar günü Reuters’e haber sızdırıldı:

-“30 bin kişilik ordu kuruyoruz.”

Ön almak için..

Bir de başına “Koalisyon” koydular..

Peki madem, Almanya, İngiltere ve Fransa PKK/PYD ordusuna niye sessiz?

ABD’nin tepki çekmemek adına “Ben yapmadım.. Koalisyonla birlikte yaptık” demesi bayağı gülünç oldu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Afrin’e gireceğim.. Zamanına ben karar veririm” mesajının çok iyi okunduğunun ispatı bu..

DOĞUDAN, BATIDAN, KUZEYDEN, GÜNEYDEN

Ankara operasyon için artık hazır..

Düğmeye basacağı doğru anı bekliyor..

Harekât kuzeyden, güneyden, doğudan ve batıdan eş zamanlı başlayacak..

Fırtına obüsleri Fırat Kalkanında güzel işler başarmıştı.. Afrin’in de öznelerinden biri olacak..

Hava harekâtı ile PKK’nın yer altı sığınakları yerle bir edilecek..

Koordinatları F-16, F-4 ve SİHA’ların bilgisayarlarına yüklendi..

Afrin Harekâtı aynı Fırat Kalkanında olduğu gibi ÖSO birlikleri ile gerçekleştirilecek..

Başka muhalif unsurlar da bu kez Türkiye ile birlikte hareket edecek..

Topçu birlikleri ve hava harekâtı ile ÖSO’nun önü açılacak..

HER ŞEY KÜRT DEVLETİ İÇİN

Siz niye PKK/PYD’ye ordu kurarsınız?

Cevabı çok zor değil:

-Otonom bir yapıya sahip Kürt Devleti için..

Tam bağımsız olup olmaması ABD için şimdilik önemli değil..

Çok da güçlü olmayacak..

-Kontrol edebilmek için..

Hep aynı:

Tavşana kaç, tazıya tut..

Biri ile diğerini dengele..

PKK/YPG’YE KARŞI ÖSO

Ama Türkiye kendisine yapılanların karşılığını bir şekilde veriyor..

Sen PKK/YPG’yi güç olarak ortaya koyarsan Türkiye’de Özgür Suriye Ordusunu karşına çıkartıverir..

YOKSA DEAŞ’LILAR PKK/YPG SAFLARINDA MI?

En önemli başlığı sona bıraktık..

O kadar DEAŞ’lı ne oldu?

Hepimizin kafasındaki soru bu..

Buharlaşıp uçmadı ya bunlar..

Güvenilir kaynaklara göre 300 üst düzey DEAŞ’lı Rakka’dan alınıp kuzeye getirildi..

Saçları sakalları kesildi..

Ve evet..

PKK/PYD saflarındalar artık..

Yakında fotoğraflarını da görürüz..

Nihai amaç şu; Türkiye’nin Araplarla tarihî bağlarını kesmek..

Ticari ve sosyal ilişkisini Kürdistan üzerinden kontrol edebilmek!"