Bahçeşehir Üniversitesi, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında 4 binden fazla yeni öğrencisi ve binden fazla yeni akademisyeni ile yeni eğitim öğretim yılına başladı. Üniversitenin Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşen törene, BAU Mütevelli Heyet Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

REKTÖR YALÇIN’DAN 15 TEMMUZ VURGUSU

Yeni akademik yıla Türkiye’yi de etkileyerek süren ve şiddetini gün geçtikçe arttıran dünya gündeminin sıcak olaylarıyla girdiklerini belirterek açılış konuşmasına başlayan BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine de değindi. Yalçın,‘’15 Temmuz direnişi; milletimizi, sadece kendisine ait olan egemenlikten ve milli iradenin tecellisi olan demokrasiden hiçbir kuvvetin vazgeçiremeyeceğini dosta düşmana en ciddi biçimde öğretmiştir’’ dedi.

BAŞARILI AKADEMİSYENLERE PLAKET

Açılış konuşmalarının ardından törende plaket takdimi yapıldı. BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç’a, 2015 yılında dünyanın en saygın akademilerinden biri olarak gösterilen “Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi’”ne üye olarak seçilmesi, BAU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu’na, 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi olarak seçilmesi ve BAU Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Durdağı’na da 2015-2016 öğretim yılında üniversite adına en fazla bilimsel makale üreten ve çok kısa süre önce TUBİTAK 2016 teşvik ödülünü alması sebebiyle plaketleri verildi.

‘’YENİ AKADEMİK YIL TAZE UMUTLAR’’

Tören öncesinde İhlas Haber Ajansı’na konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, ‘’Akademik yılların başlangıçları taze umutlara yelken açma konusunda önemlidir. BAU bugün 18’inci akademik yılına başlıyor. Artık rüştünü ispatlamış bir üniversite olarak Türk yükseköğretiminde yerini almış bulunuyor. Elbette yeni akademik yılda yeni açılımlarımız, öğrencilerimize sunacağımız yeni imkanlarımız var. Özellikle BAU Global çatısı altındaki 5 üniversite ve dünyanın değişik yerlerindeki yerleşkelerimize, uluslararası alanda iş yapabilecek ve uluslararası vizyona sahip öğrenciler yetiştirme noktasında daha da hazırlıklıyız’’ dedi.

‘’GELECEĞİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZ’’

‘’Bizim geleceğimiz öğrencilerimiz’’ diyerek sözlerini sürdüren Yakçın, ‘’Öğrencilerimizi; dünyayı anlayan, barışı özümsemiş, insanlık değerlerini bilen, milli ve manevi değerleri taşıyan bireyler olarak yetiştirdiğimiz zaman dünyaya ve ülkemize iyi hizmet edecek bireyler yetiştirmiş oluruz’’ ifadelerinde bulundu.

Toplamda 24 bini aşkın öğrenciyle yeni akademik yıla başladıklarını belirten Yalçın, ‘’Bu bizi hem heyecanlandırıyor hem de sorumluluğumuzu arttırıyor. Bugün itibariyle 24 bini aşkın öğrencimizle yeni akademik yıla başladık. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora kapsamında baktığınız zaman 179 farklı alanda eğitim – öğretim yapıyoruz. 179 farklı diplomayı verebileceğimiz programlar yürütüyor olcağız ve bu işi bin 200’ü aşkın akademisyen ile yapacağız. Bütün bunlar bize heyecan veriyor’’ diyerek konuşmasını noktaladı.

