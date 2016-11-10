Başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken, Altınova Tersaneler Spor Kulübü 11-13 Kasım 2016 tarihleri arasında Moskova’da yapılacak olan Avrupa Kulüpler Güreş Turnuvası’nda bayanlarda ülkemizi temsil edecek.

Bayan güreşinde Türkiye’nin en önde gelen takımlarından birini oluşturduklarını ifade eden Altınova Tersaneler Spor Kulüp Başkanı Aziz Bozok, “Bayan sporcularımızın tamamı milli takım sporcuları. İlk yılımızda takım olarak büyük bayanlarda Türkiye ikincisi olduk. Bundan dolayı da Rusya’da yapılacak olan Avrupa Kulüpler Şampiyonasına, Tersaneler Spor Kulübü olarak takım halinde katılacağız” dedi.

Mehmet Mercan