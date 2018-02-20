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Bayern Münih Beşiktaş canlı radyo dinle! Bayern Münih Beşiktaş canlı veren radyo kanalları

Bayern Münih Beşiktaş maçını canlı veren radyo kanalları haberimizde. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider bitirerek son 16 turuna kalan Beşiktaş, bu aşamada Alman devi Bayern Münih ile karşılaşıyor.Bu önemli mücadeleyi CANLI olarak radyodan dinlemek için haberimizden faydalanabilirsiniz.

Bayern Münih Beşiktaş canlı radyo dinle! Bayern Münih Beşiktaş canlı veren radyo kanalları

20 Şubat 2018 23:46

Bayern Münih Beşiktaş radyo dinle kanalları ile karşınızdayız. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynadığı 6 maç sonunda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı ve grubunu 14 puan ile liderlikle tamamladı. Köklü Alman temsilcisi Bayern Münih ise B Grubu'nda oynadığı son 6 karşılaşma sonucunda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan ile grubunu Fransız ekibi PSG'nin ardından ikinci sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Çift maç usulü eleminasyon sistemine göre oyananacak olan karşılaşmalarda Beşiktaş ilk maçı rakibiyle deplasmanda oynayacak ikinci maç ise Türkiye'de Vodafone Park'ta oynanacak. Peki Bayern Münih Beşiktaş mücadelesini canlı olarak yayınlayan radyo kanalları hangileri? Maçı canlı olarak dinlemek isteyen futbolseverler haberimizdeki linklerden faydalanabilirler. Bayern Münih Beşiktaş Radyospor, Lig Radyo ve TRT Radyo’dan canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar…


 

Bayern Münih Beşiktaş MAÇINI RADYODAN DİNLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ...

Radyospor dinle

Lig Radyo dinle

TRT Radyo dinle

 

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Etiketler: Bayern Münih Beşiktaş, Bayern Münih Beşiktaş radyo dinle

 

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