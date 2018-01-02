Bayern Münih Beşiktaş maçı ne zaman,saat kaçta hangi kanalda,şifresiz mi ?

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynadığı 6 maç sonunda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı ve grubunu 14 puan ile liderlikle tamamladı. Köklü Alman temsilcisi Bayern Münih ise B Grubu'nda oynadığı son 6 karşılaşma sonucunda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan ile grubunu Fransız ekibi PSG'nin ardından ikinci sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Çift maç usulü eleminasyon sistemine göre oyananacak olan karşılaşmalarda Beşiktaş ilk maçı rakibiyle deplasmanda oynayacak ikinci maç ise Türkiye'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Bayern Munih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi ?

Bayern Münih Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat Salı günü Almanya'da 22:45'de, rövanşı ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynayacak. Mücadeleler TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında tatlı atışma

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda eşleşen Beşiktaş ve Bayern Münih arasında tatlı bir atışma yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu kuraları bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde grubunu 14 puanla lider tamamlayan Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşti. Kuraların ardından Alman takımının sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara gönderme geldi. Beşiktaş'ın transfer dönemine damga vuran 'Come to Beşiktaş' paylaşımlarına gönderme yapan Alman temsilcisi, yıldız forveti Lewandowski'nin 'Beşiktaş'a geliyoruz' yazılı görselini paylaştı.

Münih'in paylaşımına gönderme yapan siyah-beyazlı kulüp ise gruplarda İstanbul'da oynanan Leipzig maçına atıfta bulunarak, 'Bizi Timo Werner'e sorun' mesajını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan grup karşılaşmada Leipzigli futbolcu Timo Werner, Beşiktaşlı taraftarların tezahürat sırasında çıkarttığı uğultudan olumsuz etkilenerek duyma sorunu yaşamış ve 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.