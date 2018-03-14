Bayernli futbolcular tribünleri alkışladı

Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup olmasına karşın özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla taraftarlarını memnun eden Beşiktaş’ta, 90 dakika boyunca susmadan takımlarını destekleyen tribünler Bayern cephesinden de alkış aldı.

Mücadelenin bitmesiyle birlikte Bayern Münih’in kaptanı Thomas Müller başta olmak üzere Alman ekibinin oyuncuları tribünlere giderek taraftarları alkışları. Siyah-beyazlılar maç bitiminin ardından bütün takımı tribünlere çağırarak Ricardo Quaresma’ya 3’lü çektirdi. 3’lünün ardından stat hoparlörlerinden müzik açılması üzerine taraftarlar tepki göstererek müziği sustururken, Teknik Direktör Şenol Güneş’i tribünlere davet etti. Tecrübeli teknik adam soyunma odasından geri dönerek tribünleri selamladı. Siyah-beyazlılar Güneş lehine uzun süre "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratları yaptı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)