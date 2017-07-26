Bayındır'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Korkutan yangın, dün saat 16.00 sıralarında İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve çevre belediyelerden gelen su tanklarının da yangına müdahalesi devam ediyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için Aydın, Muğla ve Manisa'dan gelen itfaiye ekipleri destek veriyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın kısmen kontrol altına alındı ve yayılması durduruldu. Ekipler yoğun çalışmalarını sürdürürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın söndürüldükten sonra hasar tespit çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri