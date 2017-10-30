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Bayrağı öperken görüntülenen çocuklar, İHA'ya konuştu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, demir kapıdaki asılı Türk bayrağını öpen iki kız çocuğunun, 11 yaşındaki amca çocukları olduğu öğrenildi. Babaları inşaat işçisi olan iki kuzen, o an duygulanarak bayrağı öptüklerini söyledi.

Bayrağı öperken görüntülenen çocuklar, İHAya konuştu

30 Ekim 2017 17:07
Bayrağı öperken görüntülenen çocuklar, İHA'ya konuştu - Tıkla İzle

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün demir kapısına asılan Türk bayrağını gören 2 kız çocuğu, gelerek bayrağı öpüp ayrılması güvenlik kameralarına yansımıştı. Çocukların bayrağı öpmeleri izleyenleri ise duygulandırmıştı.

O 2 çocuğun ilçede Çaybaşı Mahallesi İcadiye Sokak'ta ikamet eden ortaokul 1. sınıf öğrencileri kuzenler 11 yaşındaki Elif ile Rabia Aktaş olduğu belirlendi. Her ikisinin de babası inşaat işçisi olan amca kızları, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.

Çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı Çocukların bayrak sevgisi duygulandırdı

Markete doğru giderken bayrağı gördüğünü belirten 11 yaşındaki Elif Aktaş, “O an duygulandım. Daha önce anneme, bayrağın anlamını sormuştum. Annem de, ‘Bayrağımızın, şehitlerimizin kanından oluştuğunu ve ülkemizin bağımsızlığını temsil ettiğini söylemişti.' Bende o an duygulandım ve içimden bayrağı öpmek geldi” diyerek o an yaşadığı duyguyu anlattı.

Elif’in bayrağı öptüğünü gördüğünü aktaran aynı yaştaki kuzeni Rabia Aktaş ise, “Bende onun arkasından koşup bayrağı öptüm. Bayrağımızı öperken duygulandım. O an kendimi farklı hissettim” dedi.

Vali, iki çocuğu ödüllendireceğini duyurdu

Çocuğu böyle olan bir milletin sırtının asla yere gelmeyeceğini belirten Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, "Vatansever Elazığ'ın alnından öpülesi evlatları bu kocaman yürekli, bu güne anlam katan iki yavrumuzu tespit ettik. Onları layık oldukları şekilde ödüllendireceğim" dedi.

Yunus Özhanlı - Şemsettin Aydoğdu

 

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