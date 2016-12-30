Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, finans kaynağı uyuşturucu madde ekim alanlarını imha etmek ve imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Açıklamada, Bayrak-35 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz operasyonunun 27 Aralık’ta saat 17.30’dan itibaren başladığının hatırlatılarak, 30 Aralık gecesi başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında, biri terör amaçlı propaganda yapma, biri terör amaçlı suçlardan arama kaydı olmak üzere toplam 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak anılan şahıslar gözaltına alınmıştır. 10 PÖH ve 2 JİG/Karma Tim marifetiyle teşkil edilen 10 yol kontrol ve arama noktasında icra edilen arama ve kontrollerde terör şüphelisi bir kişi gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatılmıştır. Terör nitelikli ikiz plaka ve kayıp/çalıntı kayıtlı 3 araç, operasyon bölgesinde tespit edilmeyi ve OYİ incelemesini müteakip, çekici marifetiyle tahliye edilmiştir. 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir keskin nişancı silahı monte hamili, 131 tabanca ile 138 av tüfeği fişeği, 30 içlik, 23 bere, 70 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram amonyum sülfat, 2 bilgisayar kasası, çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Operasyonda, narko-terörizmle mücadele kapsamında, 5 bin 27 kilogram toz esrar, 157 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup söz konusu uyuşturucu Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince, muhafaza altına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara her türlü hava ve iklim şartlarında artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine de yer verildi.

