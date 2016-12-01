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Bayram Oteli davasında otel sahibine 15 yıl hapis

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma kararına uymayarak depremde yıkılan Bayram Oteli’nin sahibi Tevfik Bayram'ı 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Bayram Oteli davasında otel sahibine 15 yıl hapis

01 Aralık 2016 17:03

Van'da 9 Kasım 2011'de yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli’nin sahibi Tevfik Bayram, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin "bilinçli taksir" koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bugün Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Tevfik Bayram, sanık ve müştekilerin avukatları ile Bayram'ın yakınları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin beyanların alındığını anımsatarak, Tevfik Bayram'a verilen 15 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasında direnilmesine karar verdi.

Sanık Tevfik Bayram'ın avukatı Mehmet Denizoğlu, mahkemenin verdiği karara itiraz edeceklerini belirterek, "Bir önceki Yargıtay kararında aleyhimize bir bozma kararı verilmişti. İkinci bozmada ise lehimize karar verilmişti. Biz bu kararı temyiz edeceğiz. Dava dosyası Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilecek ve nihai karar orada verilecek. Burada verilecek olan karar, bundan sonraki bütün deprem davalarında belirleyici olacak. Daha önce Yargıtay Ceza Genel Kuruluna giden bir deprem davası yoktu. Bu karar emsal niteliği taşıyacak" dedi.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin de aralarında bulunduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 

Etiketler: Bayram Oteli, dava


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