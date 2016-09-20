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Bayramda 4 büyük havalimanından 3 milyona yakın yolcuya hizmet verildi

Türkiye'nin 4 büyük havalimanından Kurban Bayramı'nda 1 milyon 776 bini dış hat olmak üzere toplam 2 milyon 979 bin 509 yolcu seyahat etti.


20 Eylül 2016 10:20

İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarından 13 bin 339’u dış hat olmak üzere bayram süresince toplam 22 bin 438 sefer düzenlendi. Atatürk Havalimanı 1 milyon 639 bin 200 yolcu sayısı ile ilk sırada yer alırken, onu 721 bin 872 yolcu ile Antalya Havalimanı izledi.Kurban Bayramı tatilinde hava yolunu milyonlarca kişi kullandı. 10-18 Eylül tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı döneminde sadece Atatürk ve Antalya Havalimanlarını yaklaşık 2 buçuk milyon yolcu kullandı.

En çok yolcu Atatürk Havalimanı'ndan seyahat etti
Atatürk Havalimanı’nda 3 bin 691’i iç hat, 8 bin 673’ü dış hat olmak üzere toplam 12 bin 364 sefer düzenlendi. Bu seferlerde 499 bini iç hat, 1 milyon 140 bin 193’ü dış hat olmak üzere toplam 1 milyon 639 bin 200 yolcu taşındı.

Antalya Havalimanı ikinci sırada
Atatürk Havalimanı’nı tatilcilerin en çok tercih ettiği Antalya Havalimanı izledi. Antalya Havalimanı’nda bin 601’i iç hat, 3 bin 591’i dış hat olmak üzere toplam 5 bin 192 sefer düzenlendi. Yolcuların 204 bin 800’ü iç hatları, 517 bin 72’si dış hatları kullandı. Antalya Havalimanı toplam, 721 bin 872 yolcu ile en çok kullanılan ikinci havalimanı oldu.

Esenboğa Havalimanı’nda ise İç hatlarda 2 bin 76, dış hatlarda 412 olmak üzere toplam 2 bin 488 sefer düzenlendi. Havalimanından 277 bin 55’i iç hat, 44 bin 97’si dış hat olmak üzere toplam 321 bin 152
kişi seyahat etti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 1 bin 731’i iç hat, 663’ü dış hat olmak üzere toplam 2 bin 394 sefer düzenlendi. Bu seferlerde 222 bin 453’ü iç hat, 74 bin 832’si dış hatlarda olmak üzere toplam 297 bin 285 yolcu uçtu. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: 4 büyük havalimanı


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