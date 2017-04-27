BBP İl Başkanı Bulut partilileri duruşmaya davet etti

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının 25 Mart 2009'da şehit edildiğini belirterek, hakkında takipsizlik kararı verilen Yazıcıoğlu davasının tekrar açılmasını istedi. Helikopter kazasının yaşandığı dönemde Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dursun Özmen'in yarın duruşması olduğunu belirten Bulut, "Arama kurtarma faaliyetlerini akamete uğratan dönemin İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yarın duruşması var. Bu dava yarın saat 14.00'de 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Ben tüm Alperenleri ve BBP'lileri, Muhsin başkanı sevenleri ve Türk milliyetçilerini Kahramanmaraş Adliyesi'nin önünde bu mahkemeyi takip etmeye çağırıyorum" dedi.