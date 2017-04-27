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BBP İl Başkanı Bulut partilileri duruşmaya davet etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaşamını yitirdiği kazada dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olan Dursun Özmen'in yarın hakim karşısına çıkacağını belirterek, "Ben tüm Alperenleri ve BBP'lileri, Muhsin başkanı sevenleri ve Türk milliyetçilerini Kahramanmaraş Adliyesi'nin önünde bu mahkemeyi takip etmeye çağırıyorum" dedi.

BBP İl Başkanı Bulut partilileri duruşmaya davet etti

27 Nisan 2017 18:22

BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, parti binasında düzenlediği basın toplantısında merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının 25 Mart 2009'da şehit edildiğini belirterek, hakkında takipsizlik kararı verilen Yazıcıoğlu davasının tekrar açılmasını istedi. Helikopter kazasının yaşandığı dönemde Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dursun Özmen'in yarın duruşması olduğunu belirten Bulut, "Arama kurtarma faaliyetlerini akamete uğratan dönemin İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yarın duruşması var. Bu dava yarın saat 14.00'de 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Ben tüm Alperenleri ve BBP'lileri, Muhsin başkanı sevenleri ve Türk milliyetçilerini Kahramanmaraş Adliyesi'nin önünde bu mahkemeyi takip etmeye çağırıyorum" dedi. 

Etiketler: BBP Sivas İl Başkanı, Uğur Bulut


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