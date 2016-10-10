Çocuğun mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 30 dakika boyunca minibüsü açmaya çalıştı.

Fethiye’ye eşi ve oğluyla tatil için gelen Mehmet B. (60), 07 AG 376 plakalı panelvan tipi minibüsünü Cumhuriyet Mahallesi 505 Sokak'ta park etti. 1 buçuk yaşındaki oğulları Ali B.'yi minibüsün içinde bırakan Mehmet-Leyla B. (38) çifti, yürüyerek kordon boyunda gezintiye çıktı.

505 Sokak’ta yürürken ağlama sesi üzerine çocuğu fark eden bir vatandaş polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süre minibüsün kapılarını ve camlarını açmaya çalıştı. Bir polis memuru, bebekten aracın kilit düğmesine basmasını istedi. Polisin uzun süren çabasına rağmen henüz 1,5 yaşındaki minik bebek, söylenenlere tepki vermedi.

30 dakika boyunca Ali bebeği kurtarmak için mücadele eden polis ekipleri, sonuç alamayınca aracın camını kırmak için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen çift, aracın kapılarını açtı. Polisin tepkisiyle karşılaşan çift, uyuduğu için bebeği araçta bıraktıklarını söyledi. Polis ekipleri kimlik kontrolünün ardından bebeği çifte teslim etti. Çifti sözlü olarak uyaran polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Murat Yalçın