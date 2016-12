Türkiye’de birçok kahraman bulunduğunu ancak Astsubay Ömer Halisdemir’in bu kahramanlığı ile Türkiye’nin kaderinin değişmesine vesile olduğunu ifade eden baba Bülent Kılıç, yeni doğan bebeklerine bu ismi bırakarak, yaşatmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Elbistan’a bağlı Kümbet Mahallesi’nde yaşayan Bülent Kılıç, 17 yıl önce Hollanda uyruklu Natasha Lambertha Chiristine ile evlendi. Bu evlilikten 2 kız 4 erkek çocukları olan Kılıç ailesi, 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminden etkilenerek, 45 gün önce doğan bebeklerine, ‘Ömer Halis Demir’ ismini bıraktılar.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, komutanından aldığı emir ile şehadete yürüyen Astsubay Ömer Halisdemir’in yaptığı kahramanlığın kendisini çok duygulandırdığını ifade eden baba Bülent Kılıç, Hatice diye hitap ettiği eşine yeni doğan bebeklerine Ömer Halis Demir ismini bırakmak istediğini söyledi.

Bülent Kılıç, şehit Halisdemir’in şehadete yürümesinin her insanın harcı olmadığını ifade ederek, “Haberi duyunca çok duygulandım. Bir insanın bile bile şehadete gitmesi çok zordur. Kendimi onun yerine bıraktım, her insanın yapabileceği bir iş değil. Bizim birçok kahramanımız var ama bu öne çıkanlardan biri” dedi.

Hollanda uyruklu olan eşi Natasha Lambertha Chiristine ise, darbe gecesi okunan selaların kendisini çok etkilediğini, ezanları duyunca tüylerinin diken diken olduğunu ve Temmuz sıcağında üşüdüğünü hissettiğini belirterek, çocuğuna Ömer Halis Demir isminin bırakılması teklifine olumlu cevap verdiğini söyledi. Chiristine, “Ben hemen kabul ettim. Türkiye’ye çok saygı duyuyorum. Bu darbe zamanında biz balkonda oturuyorduk. Her taraftan ezan sesi gelince tüylerim diken diken oldu, üşüdüm. Duygusaldı. Eşim 'ben bu ismi koymak istiyorum' dedi. 'Sen ne diyorsan ben kabul ediyorum' dedim. Saygı ve sevgilerinden dolayı Türkiye başka, ben Hollanda’da böyle bir şey görmedim. Hollanda’da böyle hiçbir şey yok. Sevindim yani” diye konuştu.

Murat Sürücü