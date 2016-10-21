Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir lokantanın yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu genç kadın kucağındaki pusette bulunan bebeğini Enver Gülhan adlı bir kişiye, "Tuvalete gideceğim. Çocuğa bakar mısın?" diyerek bırakıp kayıplara karıştı.

Kadının çocuğu terk ettiğinin fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olay yerine giden Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin kontrol amaçlı ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çocuk Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suçu Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarından yola çıkarak önce kadının eşkalini tespit etti ve daha sonra da Irak uyruklu olduğu öğrenilen Sandy S.M.A.K. (28) adlı genç kadını aramaya başladı.

Ekipler genç kadının yaklaşık 1 hafta önce özel bir hastanede sezaryen ile bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini öğrendikten sonra hastane kayıtlarından evini tespit etti. İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde oturduğu belirlenen Irak uyruklu genç kadın, annesi ile birlikte kaldığı evinde yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Iraklı kadın, Atakum ilçesi Recep Tokur Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Kadının verdiği ilk ifadede eşinin Irakta 5-6 ay önce öldüğünü ve olay esnasında tuvaletten sonra çocuğunu geri almayı unuttuğunu ve daha sonra geri döndüğünde ise çocuğunu bulamadığını söylediği öğrenildi.

Iraklı kadının “Tuvalete gidiyorum” diyerek emanet ettiği Enver Gülhan ise, “Burada oturuyordum. Bir bayan geçti elinde çanta vardı. Yanıma geldi, tuvaleti sordu. Ben de tarif ettim ve çocuğu tuvaletten çıkana kadar bakmam için bana bıraktı gitti. 5 dakika sonra arkasından bakınca kadını göremedim. Ben de 155’i aradım” dedi.

Polis Iraklı kadın hakkında ‘çocuğunu terk etmek’ suçundan soruşturma başlattı.

Gökhan İçkilli-Kenan Akyüz

