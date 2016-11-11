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Bebek firarda filmi Bursa'da gerçek oldu

"Bebek Firarda" filmi Bursa’da gerçek oldu. Kapının açık olduğunu fark eden 4 yaşındaki A.Ö., yalın ayak çıktığı mahallede kaybolunca vatandaşlar tarafından polis merkezine teslim edildi. Kısa süre sonra polis merkezine gelen dayısı, yeğenine şefkat gösteren polis memurlarına teşekkür etti.

Bebek firarda filmi Bursada gerçek oldu

11 Kasım 2016 09:53
Bebek firarda filmi Bursa'da gerçek oldu - Tıkla İzle

Olay merkez Osmangazi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan ailesi ile birlikte akrabalarının yanına gelen 4 yaşındaki A.Ö., kapının açık olduğunu fark edince sokağa çıkmak istedi. Ayağında çorabı dahi bulunmayan A.Ö., evden uzaklaşınca bir daha geri dönemedi. Vatandaşlar tarafından bulunarak Bağlarbaşı Polis Merkezi'ne teslim edilen A.Ö., ikram edilen bisküviyi de geri çevirmedi. Annesinin ve babasının adını telaffuz edemeyen A.Ö., polis memurlarına isminin İbrahim olduğunu söyledi.
Kameralara neşeli tavırlarla bakan A.Ö'nün karakolda açılan çizgi filmlerle keyfi daha da yerine geldi. Tuncay Karaca’nın gelmesiyle polis memurlarından ayrılan A.Ö., bir an olsun dayısının kucağından inmedi. Yeğenini polise getirenlere teşekkür eden Karaca, “Çocuğun evde olmadığını görünce hemen polis merkezine geldim. Şükürler olsun buradaymış. Sağ olsunlar polis memurları ona çok iyi bakmışlar” dedi.
Yetkililer, çocukların bulunduğu evlerin kapılarının muhakkak kilitlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Abdullah Çibir 


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