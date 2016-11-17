Bilecik, bul yıl 11'inci kez Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, özellikle çocukların tiyatro ve sanatı sevmeleri için 10 yıldır düzenlenen festivale büyük özen gösteriyor. Bu yıl ilk defa Bilecik'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden Suriyeli mülteci çocuklar da festivalde ağırlanıyor ve tiyatro ile tanışmaları sağlanıyor. Festivale sürekli katılan ve destek veren Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, bu yıl rahmetli Nejat Uygur'un anıları ve kendi anılarından oluşan söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi soru cevap şeklinde olacak.

Bu sene 15 Kasım'da başlayan ve 30 Kasım'a kadar sürecek olan 11'inci Bilecik Tiyatro Festivali için bir araya gelen Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler ile Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, festival hakkında açıklamalar yaptı. Tiyatronun dizi ve televizyon sektörü ile rekabetini değerlendiren Behzat Uygur, ''Tiyatro dizi sektörünün arkasında kalmaz. Neden kalmaz? Diziler bitiyor ama tiyatro devam ediyor. Televizyon da bitmek üzere ama tiyatro devam ediyor. Her zaman tiyatro var. Biraz daha bu işi öne çıkartacak yöntemler bulunmalı ve örnek olunmalıdır. Sporcularımızı, popüler insanları ve siyasilerimizi tiyatro oyunlarında görmeliyiz. Futbolcularımızı takım olarak tiyatro oyunlarında görmeliyiz. Gençlere bizim mesaj vermemiz lazım. İnsanların mesajlar vermesi gerekiyor. Belediye başkanımız mesaj veriyor. 'Tiyatro festivali getiriyorum' diyor. Suriyeli çocukları bu tiyatro festivaline getirme projesi var. Tiyatroyu anlatan ve ön plana çıkartan çok güzel bir örnek'' ifadelerini kullandı.

"Nejat babamızın isteğini başkanın hayata geçirmesiyle festival daha da anlama kazandı"

Festivale sürekli katılan ve destek veren Uygur, ''Bu festivalin önemini biliyoruz ve farkındayız. Üçlü buluşma, devlet, tiyatro ve seyirciler bir araya geldiği zaman nelerin olabileceğini Bilecik gösteriyor. Nejat babamızın isteğini başkanın hayata geçirmesiyle festival daha da anlama kazandı. Bu festivali diğer az sayıda olan tiyatro festivallerinden değişik kılan, başkanın bunu gönül ve sevgiyle yapmasıdır. İkincisi ise bu festivale seyirciler ücret ile geliyorlar. Seyircilere ücretsiz bir festival değil. Biletlerin satışa sunulduğu andan itibaren büyük kuyruklar oluşuyor'' dedi.

''Bu sene uluslararası olması festivale başka bir boyut kazandırdı''

Bu sene uluslararası olmasının festivale başka bir boyut kazandırdığını söyleyen Uygur, ''Önümüzdeki yıllarda birçok tiyatro oyunu geleceğini biliyoruz. Azerbaycan ve Kosova'dan gelen tiyatrolar var. O yüzden örnek bir davranış olarak görüyoruz. Bazı yerel yönetimin başında olan başkanlar maalesef festival yapmak değil, tiyatroya bile gitmiyorlar. Güzel sanatlar ve tiyatro örnek gösterilecekse bu festival gibi çalışılmalı, böyle etkinlikler yapılmalı ve gerçekten yüreğinde hissederek yapılmadır. Biz de sonuna kadar destekliyoruz. Seve seve, istek ve arzu ile gidiyoruz. Tiyatronun merkezi İstanbul. İstanbul'daki tiyatrolar bu festivale gelmek için arzu duyuyorlar'' ifadelerini kullandı.

18 Kasım'da özel söyleşi

Bu yıl festivale farklı olarak katılacaklarını belirten Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, ''18 Kasım Nejat babamızın ölüm yıl dönümü. Geçtiğimiz yıl Marco Paşa ile Bilecik'te bulunduk. Bu sene söyleşiler ile Bileciklilerle buluşacağız. Nejat babamızın arzusu öyleydi. 'Beni hep gülerek gülümseterek seyirciye anlatın' derdi. Bayağı eğlenceli, Nejat babamızdan anekdotların olduğu ve kendi hayatımızdan anıların olduğu bir söyleşi olacak. Soru cevap şeklinde. Bu sene katılımı bu şekilde gerçekleştireceğiz'' dedi.

''İstanbul'da küçük cep salonlarının dolmadığı yerde, Bilecik'te festivalimiz süresi içinde salonlarımız dolu''

Festivale başlamadan önce "Biz kendimize hedef ve ölçü koymuştuk" diyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ''Bu festivale 2004 yılında başladığımızda sanatçılar teşrif ettiler ve organizasyonları yaptık. Bir müddet seyirci bulmakta güçlük çektik. Hedefimize azimle ilerledik. Birkaç yıl sonra seyircimize koltuk bulmakta güçlük çektik. Geçmiş dönemde rahmetli Nejat Uygur geldiğinde bize bir tavsiyesi vardı. 'Başkan güzel işler yapıyorsun fakat bu salonlar bu güzel işleri taşıyacak durumda değil. Senden bu güzelliklerin yanında bir salon bekliyoruz' dedi. Diğer sanatçıların talepleri doğrultunda festivalimizin 7'nci yılında salonlar yetmez oldu. 7'nci yılda ara verip, 2 yıl yeni salonlar yaptık. Artık aynı anda 600 kişinin izlediği dolu dolu gösterimler oluyor. İstanbul'da küçük cep salonlarının dolmadığı yerde, Bilecik'te festivalimiz süresi içinde salonun dolu olduğu oyunların, kültürel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sene, ulusal Bilecek Tiyatro Festivali uluslararası düzeye geldi. Yurt dışından oyunları kabul eder ve oynatır konuma getirdik'' şeklinde konuştu.

Festival, çocukları tiyatro ve sanatla buluşturuyor

Çocukları tiyatro ve sanatla buluşturduklarının altını çizen Yağcı, ''Çocuklar geleceğimizin teminatı. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak biz büyüklerin birinci meselesidir. Biz de hem tiyatro anlamında hem de şehrimizin diğer etkinlikleri noktasında çocuklara özel önem veriyoruz. Bilecik Belediyesi her sene çocuklar için eğitim projesi yapar. Oyun alanı ve kütüphaneleri düzenleme gibi etkinlikler yapıyoruz. Kültürel faaliyetleri arasında çocuk sinemamız var. Ücretsiz olarak saat 15.00 ile 17.00 arası gelirler, kendilerine uygun filmleri izlerler. Çocuklara tiyatro noktasında çok önemli hizmet yapıyoruz. Festivalimizde çocuklar için oyunlarını getiriyoruz. Çocukları okullardan alarak bu oyunları izlemesi noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Her pazar çocuklar için çocuk tiyatrosu mutlaka var. Çocuklar aileleriyle gelip çocuk tiyatrosu izliyorlar. Çocuklarımızı kültürel anlamda geliştirme gayreti içindeyiz'' dedi.

Tiyatronun birleştirici özelliğine değinen Yağcı, ''Dizi, televizyon ve tiyatro arasındaki farka baktığımızda tiyatro birleştiren, kolektif yaşamı teşvik eden unsur. Bir araya getiren bir unsur. Dizi sektörü ve televizyon dediğimizde bireysel yaşamı tetikleyen ve insanları birbirinden koparan bir olay. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu süreçte daha çok bir araya gelmemiz lazım. Ülkemizde 3 milyon civarında Suriyeli misafirlerimiz var. Bu insanları sosyal hayata bir şekilde adapte etmemiz lazım. Bu seneki festivalimizin odak noktalarımızdan biri bu kardeşlerimizi çocuk oyunlarına ve yetişkin oyunlarına davet ederek, onlar ile halkımızın bir arada olması gayreti içinde bulunacağız. Bilecik'te 3 bin civarında misafirimiz var. Bu misafirlerimizin sosyal hayata katılımı noktasında böyle bir projeyi ön gördük'' diye konuştu.

Sühely Uygur ise festival hakkında şöyle konuştu:

''Biz yıllar önce Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosunu kuracağımız zaman Nejat babamıza danıştık, 'biz tiyatro yapmak istiyoruz' dedik. 'Yılmadan yapacaksanız ve pes etmeyecekseniz yapın' demişti. O bakımdan bu festival yapılırken başta zorluk çekilmiş. Ama yılmadan yapıldığı için festival bu günlere geldi. Bu çok önemli.''

Azerbaycan’dan 15 Temmuz şehitlerine özel oyun: 'Vatan'

11'inci Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali’nin ilk gününde Azerbaycan’ın ünlü tiyatrocularından İltiqam Soltan öncülüğünde 'Vatan' adlı oyun izleyenlerden büyük alkış aldı. Festival kapsamında özel olarak hazırlanan oyunda vatan teması işlenerek oyun 15 Temmuz şehitlerine atfedildi. Festivalin ilk oyunu Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile renklenirken, gösteri sonunda oyuncular tarafından birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Festival öncesi İsanbul Lazzoni Hotel'de gerçekleşen törende tiyatronun çınarı Rasim Öztekin’e, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından Kristal Çınar Onur Ödülü takdim edildi. Ödülünü alan usta oyuncu ''Aldığım ilk onur ödülü olduğu için Bilecik Belediyesine teşekkür ediyorum'' dedi. Diğer Kristal Çınar Ödülleri ise tiyatronun usta ismi Ortans Kıvanç’a, Bilecik Valisi Süleyman Elban verirken Azerbaycan'ın usta tiyatrocusu İltiqam Soltan’a ise ödülünü Bilecik Milletvekili Halil Erdemir teslim etti.

30 Kasım'a kadar ünlü oyunların sergileneceği Festivalde sergilenecek oyunlar ve programı şu şekilde:

17 Kasım-Karman Çorman

16-17-18 Kasım-Obz Miyim?-Çocuk Oyunu

18 Kasım-Nejat Uygur Özel Anma Programı- Uygur Kardeşler

19 Kasım-2'si 1 Arada

20 Kasım-Ne Seninle Ne Sensiz

21 Kasım-Köşk-ü Muamma

21-22-23 Kasım-Yalnız Ağaç-Çocuk Oyunu

25 Kasım-Bizim Evde Şenlik Var

26 Kasım-Sersem Kocanın Kurnaz Kızı

27 Kasım-Pijamalı Adamlar

29 Kasım-Frankestein

30 Kasım-Sevgili Karım

