Bekçi alımı başvurularında son tarih bugün. Bekçi alımı başvuru şartları neler? İstanbul Valiliğine ve Kaymakamlıklara lise mezunu 700 bekçi alınacak. Peki bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçi alımı başvurularında son tarih bugün. Bekçiler İstanbul’da mahalle ve çarşılarda görev alacak. Bekçiler başvurularını İlçe Emniyet Müdürlüklerinde şahsen yapacaklar. Bekçi adayları, bekçi alımı başvuru şartlarını merak ediyor. Sizler için bekçi alımı başvuru şartları neler sorusunun cevabını derledik.

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. En az 1 (bir) yıldır İstanbul İlinde ikamet ediyor olmak,

d. askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet

Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesinde olanların atanmaları durumunda, atama tarihinde 30 yaşından yukarı olmaması gerekir.

e. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

f. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

g. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

h. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanacak kişilerde Polis memurlarında aranan sağlık şartları aranılacaktır. Bekçi adaylarında en az 167 cm boyunda olmak ve beden

kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktadır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=54 adresinde beden kitle endeksi hesaplanabilmektedir. (Örn: Boyu 1,75 cm kilosu 75 kg olan adayın beden kitle endeksi hesaplaması (kilo / boy x boy) 75 / (1,75 x 1,75)= 24,48 olarak hesaplanmaktadır)

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

a. Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenecektir;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

• Askerlik durum belgesi,

• 4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

• Adli sicil belgesi,

• Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair belge.

b. Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” müracaat ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüklerince daha sonra duyurulacak tarihte verilecektir. Bu belgede, sözlü

sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilecektir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini sınava getirmek zorundadır.

c. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde hata görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalatacaktır.

d. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu

SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra başvurunun kabul edildiği İlçe Emniyet Müdürlüğünün bağlı olduğu Kaymakamlık internet sayfalarında yayınlanacak tarihte ve yerlerde yazılı sınava gireceklerdir.

b. Sözlü sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi internet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.

c. Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek “Sınav Giriş Belgesinde” belirtilecek olup, sözlü sınava “Sınav Giriş Belgesi” ile girilecektir. “Sınav Giriş Belgesi”ni göstermeyenler sınavlara

alınmayacaktır.

d. Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;

• Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,

• Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,

• Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

e. Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş (70) puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.

f. Sözlü sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık internet adresinden ilan edilecektir.

YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a. Yazılı sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi internet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.

b. Yazılı Sınav soruları Türkçe, Tarih, Matematik ve Genel Kültür derslerinden tertip olacaktır.

c. Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi Valilikçe oluşturulan Komisyonca belirlenir.

d. Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

e. Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

f. Yazılı sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık internet adresinden ilan edilecektir.

KESİN BAŞARI LİSTESİ ve SONUÇLARA İTİRAZ

a. Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil edecektir.

b. Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilecektir.

c. Asil ve yedek aday listeleri Valilik ve Kaymakamlık internet sayfalarından ilan edilecektir.

d. Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde başvuruda bulunduğu sınav komisyonuna itirazda bulunacak ve itiraza iki iş günü içerisinde komisyonca değerlendirilip adaya cevap verilir.

Bekçi alımı başvuruları başladı. Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir sorusunun cevabını sizler için derledik. Bekçi alımı başvurularında son tarih 25 Şubat.