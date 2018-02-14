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Bekir Bozdağ '2017 yılında yabancı yatırımcı sayısı arttı'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisine bakacak olursak, ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası doğrudan yatırımlar 2017 yılında 11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2017 yılında, ülkemizde bir önceki yıla göre, yüzde 6'lık bir artışla 5 bin 930 adet yeni yabancı sermayeli şirket kurulmuştur" dedi.

Bekir Bozdağ 2017 yılında yabancı yatırımcı sayısı arttı

14 Şubat 2018 19:44

Bozdağ, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşmelerine katıldı. Bozdağ, yatırımların teşvik edilmesine ilişkin olarak, "2017 yılında Türkiye'de 7 bin 476 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 46'lık bir artışı ifade etmektedir, yani büyük bir artış var. Benzer şekilde, bu yatırım projelerinde öngörülen sabit yatırım tutarı yüzde 82'lik artışla 178,3 milyar TL'ye, öngörülen istihdam ise yüzde 64'lük artışla 227 bin 408 kişiye ulaşmıştır. Özetle, ülkemizde yatırımcıların yatırım iştahı, çok şükür, artarak devam ediyor, bu da bizim aldığımız tedbirler ve uyguladığımız politikaların sonucudur" dedi.

Bozdağ, şöyle konuştu:

"Yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisine bakacak olursak, ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası doğrudan yatırımlar 2017 yılında 11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2017 yılında, ülkemizde bir önceki yıla göre, yüzde 6'lık bir artışla 5 bin 930 adet yeni yabancı sermayeli şirket kurulmuştur. Yani, eğer yabancı sermaye kendisi için güvensiz bir ortam görse, 5 bin 930 yeni şirket Türkiye'de kurulmaz. Bunlar Türkiye'de kendileri için bir gelecek görüyorlar, bir kazanç görüyorlar ki yatırım yapıyorlar. 11 milyar dolar -az bir rakam değil- doğrudan yatırım için gelen para var. Toplam yabancı sermayeli şirket sayısı şu anda 58 bin 954'e ulaşmıştır. Ayrıca, 2002 öncesinde ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı toplamı 15,1 milyar ABD doları iken bu rakam 2002-2017 Kasım döneminde tam 191 milyar ABD doları seviyesine gerçekleşmiştir ki bu çok büyük bir değişimdir, olumlu bir gelişmedir."

Ahmet Umur Öztürk
 

 

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