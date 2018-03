Bekir Bozdağ: '3 bin 381 terörist etkisiz hale getirildi'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakan Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy’u anma günü olduğunu hatırlatarak, “’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyen İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bu vatana, bize emanet eden bütün şehitlere ve gazileri rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

Başaran Holdinge başsağlığı

11 Mart Pazar günü Başaran Holdinge ait özel jetin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye’ye gelirken İran sınırları içerisinde düştüğünü ve uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiğini kaydeden Bozdağ, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Uçağın enkazına ulaşıldığını, kara kutunun ele geçirildiğini ve hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldığını söyleyen Bozdağ, “Olayın duyulduğu andan itibaren Başbakanlıkta bir kriz merkezi oluşturuldu. Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarımız, AFAD yetkilileri hep beraber olayı yakından takip ettiler. Tahran Büyükelçiliğimiz de olayı yakından takip etti. Ailelerle de irtibat kuruldu. Türkiye’den oraya hem arama kurtarma ekibi hem kaza kırım ekibi İranlılar yetkililerle işbirliği yapmak ve birlikte çalışmak üzere gönderildi. Kazanın kesin nedeni henüz belli değil. Değişik tahminler var, değerlendirmeler var. Bunların net sonucu kara kutunun incelenmesinden sonra ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin bölgesini terör unsurlarından temizlemek, bölgedeki sivil halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmak ve bölgede huzur istikrar ve barış ortamını yeniden inşa etmek maksadıyla başladığı günden beri başarıyla sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 42 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 202 kahraman vatan evladımız da yaralanmıştır. Teröristler tarafından Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketler ve yapılan saldırılar sonucunda 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 125 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu harekat kapsamında bugüne kadar PKK, KCK,YPG, PYD ve DEAŞ terör örgütü mensubu şu an itibariyle en son aldığım rakam 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 175’i köy, 37’si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölge kontrol altına alınmıştır. Afrin’in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır.

İnşallah yakında Afrin merkezi de teröristlerden temizlenecek ve bölge halkı teröristlerin zulmünden baskısından kurtarılmış olacaktır. Kontrol altına alınan toplam alan şu an itibariyle bin 102 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Harekat alanının bin 920 kilometrekare olduğunu düşünürsek şuan itibariyle bölgenin yarıdan fazlası kontrol altına alınmış durumdadır. Kontrol altına alınan yerlerde teröristlerden temizlenen her bölge alt ve üst yapısı süratli bir şekilde imar edilecek, bölgede her türlü güvenlik riskleri ortadan kaldıracak, bölge siviller için yaşanılır hale getirilecek. Buraların yönetimi Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Türkiye tecrübesinde olduğu gibi bölgedeki insanlar tarafından yapılması sağlanacak ve buradaki insanların gıda, sağlık eğitim ve diğer bütün güvenlik ihtiyaçları karşılanması konusunda Türkiye’nin destekleri devam edecektir. Bu bölgelere Afrin bölgesinden ülkemize terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçarak gelmiş bulunan göç etmiş olan Afrinlilerin geri dönüşü için de uygun zeminler hazırlanacak ve bunların dönüşleri de Afrin’e sağlanacaktır.”

"Bölgedeki terörist unsurları temizleyinceye kadar harekat devam edecektir"

Bugün Türkiye’de 4 milyon civarında Suriye’den gelen sivil insanların olduğunu ifade eden Bozdağ, "Türkiye bunlara milyarlarca dolar para harcadı. Türkiye’yi siviller üzerinden vurmak isteyenler Türkiye’nin Suriye’de ölümden kaçan, terörden kaçan, çatışmalardan kaçan sivillerin hayatını kurtaran nasıl önemli adımlar attığını görmüyorlar, görmemezlikten geliyorlar. Kendi ülkelerine bir Suriyeli sivili almamak için kırk takla atanlar, Türkiye’nin bu konuda yaptığı ferakarlığı, sivillere sahip çıkmayı maalesef görmediler. Biz onlara diyoruz ki ister görün ister görmeyin Türkiye sivillere, masumlara, mazlumlara bundan sonra da sahip çıkacaktır. Onlara hayatı zindan edenlere dersini verecektir. Bölgedeki terörist unsurları temizleyinceye kadar harekat devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz”

Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu ile ilgili soru üzerine Bozdağ, Türkiye’nin terör örgütüyle sadece Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de mücadele etmediğini, aynı zamanda PKK terör örgütüyle Türkiye’nin sınırları içerisinde ve PKK’ya destek olan diğer bütün sol ve başkaca terör örgütleriyle de eş zamanlı mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayarak, “Irak’ta da aynı şekilde terör örgütüne karşı Türkiye’nin mücadelesi devam etmektedir. Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir. Ancak bir harekat olursa, ne zaman olacak, o harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar” ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun İncirlik’ten çekileceği yönündeki haberler

ABD ordusunun İncirlik’ten çekileceğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Bozdağ, “ABD’nin İncirlik’ten çekilmesi veya oradaki gücünü azaltmasına dair haberler medyada yer aldı. Ancak bu haberlerin içerisinde ABD’li yetkililerin bunu yalanladığı da yer aldı. Bizdeki bilgiler bu yönde. ABD’nin aldığı bir kararın olmadığı yönündedir” dedi.

“Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne elden bir nota verildi”

Almanya'da camilere yönelik saldırılarla ilgili soru üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

“Almanya’da son zamanlarda artarak Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde Türklerin ibadet yerlerine dönük ciddi saldırılar söz konusudur. Bir yandan ayrılıkçı ırkçılar Alman vatandaşlarından oluşuyor, öte yandan bölücü terör örgütü PKK’nın Almanya’daki teröristleri oradaki vatandaşlarımıza ve onların mabetlerine saldırılar yapmaktadırlar. Biz bu saldırılardan büyük bir endişe duyuyoruz. Din ve vicdan hürriyeti Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin de teminat altına aldığı bir hürriyettir. Biz buradan Alman hükümetine diyoruz ki, bu suçları işleyen suçlular kimse, bunları yakalamak, yargı önüne çıkarmak ve hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak Alman devletinin, hükümetinin görevidir. Maalesef bugüne kadar Türklere dönük eylemleri gerçekleştirenlerin çok büyük kısmı tespit dahi edilemedi. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Kendisine gerekli uyarılar yapıldı ve elden de Almanya'nın Ankara Büyükelçisine bir nota verilmiştir. Türkiye burada olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."

"Müzakere sonucunda belli bir noktaya gelinmiştir"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Türkiye’yi ziyareti üzerine üç tane ayrı ortak mekanizma kurulmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Bozdağ, “Bu ortak mekanizma ilk toplantısını 8-9 Mart 2018’de Washington’da yaptı. Türkiye’de bu toplantıda ABD’den neler beklediğini net bir şekilde bir kez daha ortaya koydu. Bizim beklentilerimizin nasıl ve hangi süreçte hayata geçirileceği hususunda yoğunluklu olarak durulmuştur. Müzakere sonucunda belli bir noktaya gelinmiştir. Türkiye’nin tutumu çok nettir. Menbiç’te PKK’lı, PYD’li, YPG’li, DEAŞ’lı hiçbir teröristi Türkiye istememektedir. SDG şemsiyesi, kılıfı altına gizlenerek de istememektedir. Açık bir şekilde de bölgede terör unsurlarının barındırılmasını istememektedir. Bunu net şekilde muhataplarımıza ilettik. Burada bir anlayış birliği sağlanamazsa Türkiye buradaki teröristleri Afrin’dekileri nasıl temizlediyse aynı usul ve yöntemle temizlemekte kararlıdır. Bir noktaya gelindiğini görüyoruz burada. Ayın 19’unda Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu Washington’da olacak ve ABD Dışişleri Bakanı ile bu görüşmenin sonuçları üzerinde tekrar görüşecekler. Ondan sonra ortaya somut üzerinde mutabakata varılan veya varılamayan sonuçlar çıkacaktır. Biz onu göreceğiz. Türkiye ABD’nin Suriye konusunda bundan sonra sözlerinden ziyade icraatlarına bakacaktır. Biz arazideki adımlara bakarak kararlarımızı oluşturacağız" diye konuştu.

"Rusya, İran Türkiye ile 3'lü zirve toplantısı 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacaktır"

"Rusya, İran Türkiye ile 3'lü zirve toplantısı 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacaktır" diyen Bozdağ, "3 Nisan’da Türkiye ile Rusya arasında bir İş Stratejik İş Konseyi Toplantısı yapılacaktır. Putin de orada olacak. Ama 4’ünde Ruhani, Putin ve Cumhurbaşkanımız İstanbul’da bir araya geleceklerdir" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek Kılıç