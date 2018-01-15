Bekir Bozdağ: ABD'nin terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır

Bozdağ twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:

"ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdide bu terör örgütlerine “Suriye Sınır Güvenliği Gücü”kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması,ateşle oynamaktır.

Ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini tehdit bu provokatif girişim karşısında Türkiye, ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almaktan ve adımları atmaktan çekinmeyecektir.Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle,”Bir gece ansızın gelebiliriz.”