Grand Cevahir Otel’de yapılan tanıtıma medya içerisinde görev alan yöneticiler, gazeteciler, muhabirler, kameramanlar ve yakınları katıldı. Hayatını bu mesleğe adayanların zorlu mücadelesi, ölümle burun buruna kaldıkları anlar ve ailelerinin onlarla birlikte çektikleri çileler duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Hayatını kaybedenler, yaralananlar, darp edilenler ve çalışan gazeteciler ile aileleri unutulmadı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Medyamız 15 Temmuz sınavını başarıyla verdi” ifadesini kullanarak “ 15 Temmuz’da en önemli hedeflerden birisi de medyaydı. Televizyoncular darbeciler tarafından basıldı. Hainlerin açtığı ateşle gazeteciler şehit düştü. Ancak haberciler de millet gibi dik durdu ve darbecilere karşı önemli bir sınavı başarıyla verdi” dedi. Başkanın konuşmasından sonra “Beklemek Zor: Haberci Yakını Olmak” belgesi gösterildi. Belgesel sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Gazetecilerin aileleri yaşadıkları zorlu süreçleri anlattı. Hem izleyenler duygulandı hem de o anları yaşayanlar. Program sonrasında toplu fotoğraf çekilerek “Haberciler Darbecilere Karşı: 115 Haberci 15 Temmuz’u Anlatıyor” kitabı ile “Beklemek Zor: Haberci Yakını Olmak” belgesi herkese verildi.

