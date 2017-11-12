Bel ve boyun ağrılarına manipülasyon tedavisi

Tıp alanında kas ve iskelet sisteminde oluşan rahatsızlıklar fizik tedavi ve rehabilitasyonla yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yaklaşımlar içerdiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, bu yaklaşımlardan birinin de manuel terapi (elle tedavi) yöntemi olduğunu söyledi. Daha çok ağır yük kaldıranlarda meydana gelen bel fıtığının, oturarak çalışan ve çok fazla hareket etmeyen kişilerde de sık görüldüğünü belirten Şahabettinoğlu, baş öne eğik biçimde, uzun saatler boyunca akıllı telefon ve tablet kullanımının ise boyun fıtığına sebep olduğunu belirtti. Şahabettinoğlu, "Bunların yanında çok oturmak ve uzun süre ayakta kalmak da yine bel ve boyun fıtığına zemin hazırlayan diğer sebepler arasında yer alıyor. Gün içinde hareketsizlikten ve sürekli aynı pozisyonda oturmaktan kaynaklanan ağrılar belden bacağa yayılıyorsa bel fıtığı, boyundan kola-ele yayılan ağrı mevcutsa boyun fıtığı olabilir. Manuel terapi, bütün kas ve iskelet sisteminde ellerin kullanıldığı, doğal ve hiçbir cihazın ya da ilacın kullanılmadığı bir tedavi yöntemidir. Ayrıca kişide bulunabilen yüksek tansiyon, kalp ve şeker hastalığı gibi aletli fizik tedavilerin uygulanmasını etkileyebilen ya da bazen engelleyebilen durumların manuel tedaviyi engellememesi bu tedavinin avantajlarından biridir" dedi.

Bursa’da 28 yıldır manuel terapi ile hastalarını tedavi eden Şahabettinoğlu, tedavinin oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. Şahabettinoğlu, “Sadece hastalığın olduğu alanın değil, tüm vücudun mekanik olarak ele alınıp incelenmektedir. Birbirini tetikleyen durum varsa bunun ortaya çıkarılmasıyla birlikte gerekli dozda birtakım bastırma, döndürme, germe manevraları uygulanmaktadır. Ağrılar geçerken, fonksiyon kayıpları ve hareket kabiliyeti de tekrar kazanılmasını sağlanmaktadır” diye konuştu.

Dikkatli bir yaşam ve zamanında teşhis ile bel ve boyun fıtıklarının ameliyatsız tedavisinin mümkün olduğunu ifade eden Ali Şahabettinoğlu, “Ameliyatın sadece yüzde 1-2 hastada gerekli olabilir. Haftada 2 kez uygulanan manuel terapinin her hastada farklı olmak üzere 2-10 seans yapılmaktadır. Bedenin mekanik temelini oluşturan karın-bel-sırt kaslarının güçlendirilerek doğal korse sistemini aktif hale getirmeliyiz. Doğal korse sistemimiz zayıf ya da yetersiz ise tekrarlayan ağrı ve rahatsızlıklar kaçınılmazdır” şeklinde konuştu.

Abdullah Çibir