Belçika'da skandal: Türkçe kampanya bile tepki gördü

Belçika'nın Flaman kesiminde yer alan Aalst kentinde belediye meclis üyesi adayı Fatma Yıldız'ın yürüttüğü Türkçe seçim kampanyası bazı partilerden tepki aldı. Federal Milletvekili ve Aalst Sosyal Yardım Kurumu (OCMW) Başkanı Sarah Smeyers, “Yerel seçimde aday olanların ikamet ettiği bölgenin lisanı ile seçim kampanyası yapmaları gerektiğine inanmaktayım. Eğer bir insan ikamet ettiği belediye meclisinde yer almak istiyorsa elbette bölge lisanı ile seçim kampanyasını yapmalıdır. Aalst Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Meclis adayı Fatma Yıldız'ın seçim kampanyasını Türkçe yaptığını da görmekteyiz ve bunu kınıyorum” dedi.

“SEÇİM KAMPANYAMI FELEMENKÇE YAPMAYA ZORLAYAMAZSINIZ”

14 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerde Aalst Belediye Meclisi üyeliği için mensubu olduğu Groen! (Yeşiller) Partisi'nden 2. sırada aday olan Fatma Yıldız ise, “Seçim arifesinde Türkçe seçim kampanyası yapmamdan rahatsız olanlar, ilk önce kendilerine baksınlar. Brüksel'de Fransızca seçim kampanyası yapan kim? 2012'de Yahudi lisanı ile seçim kampanyası yapan N-VA Partisi değil miydi? Bir de kendime öze ait olan Facebook hesabımda da Türkçe seçim kampanyası yapmama karşı çıkıyorlar.

Seçim kampanyasında sadece Türkçe ve Arapça mı kampanya yapmak yasak? Artık toplumu ayrıştırmaya N-VA Partisi son vermeli. Felemenkçe yazımda yazı hatalarımı aramaktalar. Kim bu dünyada dört dörtlük ki. Ben her zaman bölge lisanının öğrenilmesi taraftarı olduğumu söylüyorum. Bir insanın kendi milli benliğini koruması ve lisanını öğrenmesi, konuşmasına karşı çıkılmamalı. Horozu yumurta koy diye zorlayamadığınız gibi benim de seçim kampanyamı Felemenkçe yapmaya zorlayamazsınız” diye konuştu.