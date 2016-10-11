Avrupanın genç yıldızlar topluluğu Belçika H grubunda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Zayıf rakibi Cebelitarık'ı deplasmanda 6 -0 gibi bir skorla deviren Hazard önderliğindeki Belçika'da Benteke'nin golü tarihe geçti.

BELÇİKA'LI BENTEKE'DEN TARİHİ GOL

Maçta henüz 8. saniyede başlama vuruşu yapan Cebelitarık oyuncularından topu kapan ve cezasahasının solundan kaleye sokulan Benteke güzel bir vuruşla kaleciyi avladı ve Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en erken golüne imza attı. Gol sonrası Belçikalı oyuncular ve izleyiciler gelecek farklı skoru tahmin eder gibiydi.

REKOR DAVİDE GUALTİERİ'DEYDİ

Daha önce rekor, 1993 yılında İngiltere'ye karşı 8. saniyede attığı golle San Marinolu Davide Gualtieri'ye aitti.

BELÇİKA 6-0 KAZANDI LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

Belçika'ya farklı galibiyeti getiren golleri 1, 43 ve 56. dakikalarda attığı gollerle hat trick yapan Benteke, 19. dakikada Witsell, 51. dakikada Mertens ile 70. dakikada Hazard kaydetti.

Böylece 9 puana çıkan Belçika averajla Yunanistan'ın önünde zirvede yer aldı. Grubun zayıf halkası Cebelitarık'ın henüz puanı bulunmuyor. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK