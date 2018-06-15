Belçikalı Türkler sandık başında

Belçika’daki Türk toplumu bugün çifte bayramı birlikte yaşıyor. Belçikalı Türkler, 24 Haziran seçimleri için sandık başına gidiyor. Belçika’da 15-19 Haziran tarihleri arasında yapılan oy verme işlemleri, Brüksel ve Anvers şehirlerinde iki merkezde yapılıyor. Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü’nün ilk oyu kullanmasıyla başlayan oy verme işlemlerine bayramın birinci günü olmasına rağmen ilgi bir hayli fazla oldu.

Müslüman aleminin bayramını kutlayan Büyükelçi Gümrükçü, “Sağlık, huzur, mutluluk dolu bir bayram geçirmemizi diliyorum. Bugün Brüksel’de çifte bayram yaşıyoruz. Hem Ramazan Bayramı, biraz önce toplumumuzun da geniş katılımı ile bayram namazımızı kıldık, bayramın mutluluğunu birlikte paylaştık. Bugün de burada bir demokrasi bayramı yaşamaya hazırlanıyoruz. Ülkemizde 24 Haziran’da yapılacak seçimler için Belçika’da oy kullanma bugün başladı. Önümüzdeki 5 gün boyunca Brüksel ve Ancers’te oylarımızı kullanacağız. Böylece bir demokrasi şölenini birlikte yaşayacağız" dedi.

Vatandaşlara oy kullanmaları çağrısında da bulunan Gümrükçü, “Dört yıl öncesine kadar bu imkan mevcut değildi. Bugün devletimiz büyük masraflara girerek, vatandaşın en temel hakkını daha kolay kullanması için ayaklarına getiriyor. Ümit ediyorum ki vatandaşlarımız da bunu sonuna kadar kullanacaklar. Burada ilk dakikası olmasına rağmen genci ile yaşlısı ile kuyrukları oluşturmuş durumdalar. Sağlıkla, huzur ve demokratik bir ortam içerisinde oylarımızı kullanacağız” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ise, vatandaşların güven içinde seçim merkezlerinde oylarını kullanabileceğini dile getirerek, "Şuana kadar büyük bir aksaklık olmadı. Bütün sandıklarımız an itibari ile çalışıyor. Vatandaşlarımız da çok uzun kuyruklarda beklemeden rahat bir şekilde oylarını kullanıyorlar. Aynı zamanda bayramlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük hazırlıkların yapıldığını kaydeden Karaoğlu, vatandaşların da demokratik haklarını kullanarak oylarını kullanmalarını istedi.