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Belediye aracının ezdiği Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da belediyeye ait çöp kamyonunun ezdiği 11 yaşındaki Suriyeli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.


22 Ekim 2016 15:24

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye ait 35 HZG 59 plakalı çöp kamyonu, sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu M.H.'nin (11) üzerinden geçerek ezdi. M.H. olay yerinde hayatını kaybederken, kaza sonrası çocuğun öldüğünü fark eden şoför, çocuğun ailesi tarafından linç edilmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen şoför linç girişiminden kaçarak karakola sığındı. Kazanın yaşandığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası çocuğun cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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