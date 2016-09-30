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Belediye başkanının aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Karakaya içinde bulunduğu araç ile traktör çarpıştı. Kazada Bakan Karakaya ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Belediye başkanının aracı kaza yaptı: 3 yaralı

30 Eylül 2016 19:10

Kaza, Ankara'nın Çubuk ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Mustafa Karakaya’nın da içinde bulunduğu Bayram Uzgur yönetimindeki 18 AK 560 plakalı makam aracı ile Bilal Harman yönetimindeki traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Karakaya'nın makam aracı ve traktör yol kenarındaki dereye uçtu.

Hurdaya dönen araçtaki Başkan Karakaya ve makam şoförü ile traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerinde kırıklar olduğu öğrenilen Başkan Karakaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. 

Mehmet Türk

Etiketler: belediye başkanı, kaza


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