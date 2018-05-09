Belediye Başkanının öldürüldüğü o anlar kamerada

Dün akşam saatlerinde Niğde'nin Yeşilgölcük belediye binasında meydana gelen olayda, iddiaya göre geçici işçi olarak çalışan Serkan Teltik ile AK Partili Belediye Başkanı Hakkı Şengül arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Serkan Teltik yanındaki tabanca ile Başkan Şengül'ü ateş ederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Belediye Başkanı Hakkı Şengül tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün akşam gerçekleşen olayın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde ilk olarak geçici işçi Serkan Teltik'in binadan çıktığı ardından Başkan Hakkı Şengül'ün çıktığı görülüyor. Merdivenlerden inen zanlı Serkan Teltik'in belinden silahı çıkardığını gören Başkan Hakkı Şengül, binaya girmeye çalışıyor. Elindeki silahla yeniden içeri giren zanlı Serkan Teltik ateş ettikten sonra koşarak belediye bahçesindeki motosikletine biniyor ve olay yerinden kaçıyor.

Zanlı Serkan Teltik olay sonrasında jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.