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Belediye otobüslerinin çarpışma anı kamerada |Bursa haberleri

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan halk otobüsünün belediye otobüsüne çarpması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Belediye otobüslerinin çarpışma anı kamerada |Bursa haberleri

08 Ağustos 2017 10:15
Belediye otobüslerinin çarpışma anı kamerada - Tıkla İzle

Kaza 18 Temmuz Salı günü Yıldırım'a bağlı Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen 16 M 00061 plakalı özel halk otobüsü, 16 JMZ 58 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsle çarpıştı. Halk otobüsü kaza sonrası kaldırıma çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Çarpışma anı kamerada
Öte yandan iki otobüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde özel halk otobüsünün ışık ihlali yaptığı, diğer otobüsün de ilerlediği görülüyor. Bu sırada iki otobüs kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle özel halk otobüsü kaldırıma çıkıyor. Özel halk otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada bir minibüsün lambalarda beklediği görülüyor.
 

Serkan Akkuş
 


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