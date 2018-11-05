Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Geyve ilçesi Eşme Sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H. idaresindeki Geyve Belediyesine ait servis otobüsü, Eşme köyü yoluna çıktığı sırada Adapazarı istikametinden gelen R.K. idaresindeki 43 FT 299 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis otobüsü içindeki S.Ö., ile otomobil içindeki aynı aileden sürücü Rıfat K., eşi, Hacer K. ile Zeynep R.K. adlı çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan otobüs içindeki Seda Ö., ile otomobil sürücüsü Rıfat K. ve Hacer K. Geyve Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Zeynep R.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.