Belediyeden deprem hazırlığı

Kadıköy Belediyesi’nin Gölcük ve Düzce depremlerinin ardından başlattığı çalışmalar yenileri eklenerek devam ediyor. Okullarda verdiği eğitimler, “Beton Zemin Laboratuarı, “Mahalle Tabanlı Toplum Afet Yönetimi Projesi”, “Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy)”, “Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Projesi” gibi olası afetlere yönelik hazırlık, zarar azaltma ve müdahale açısından birçok çalışma yapan Kadıköy Belediyesi bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Afet Bilinçlendirme çalışmalarına yeni bir bakış açısı kazandıran “Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı” yakında hizmete açılacak.

Kozyatağı Mahallesi Saniye Ermutlu sokakta yapımı devam eden “Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı” her bireyin olası afetleri, afetlerin oluşumlarını, afet öncesinde alınabilecek ve afet esnasında yapılması gerekenleri çeşitli simülasyonların da yardımıyla öğrenme ve tecrübe etmesine olanak sağlayacak. Eğlenceli ve uygulamalı eğitim teknikleri ile özellikle çocukların afet hakkında bilgilendirilmesine önemli katkı sunacak olan “Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı”nda afetlerden sonra ocak, çadır vb. olarak dönüştürülebilir mobilya uygulamaları da bulunacak.

Belediye, Büyük Marmara Depremi’nin yıldönümünde, 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü 14.00-16.00 saatleri arasında, yapımı devam eden Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda hem bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları anlatmak hem de 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybedenleri anmak için bir etkinlik düzenliyor.

“Kadıköy Afet Hazırlıkları Bilgi Paylaşımı Etkinliği”nde Afet Eğitim Parkında yapımı devam eden yapıların işlevleri anlatılacak. Bunun yanı sıra hazırlık evresi, zarar azaltma evresi ve müdahale evresi panolarıyla olası bir afet durumunda ve sonrasında neler yapılacağı hakkında pratik bilgiler verilecek. Birçok meslek odası ve STK’nın afetlerle ilgili bilgilendirme çalışmaları için alanda olacağı etkinlikte, Hayata Destek Derneği, Kadıköy Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası stant açacak. Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr.Doğan Kalafat ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun konuşmacı olacağı etkinlikte, olası bir afet durumunda ne gibi hazırlıklar yapılacağı üzerine görüş alış verişinde bulunulacak. 16 Ağustos saat 14.00’te başlayacak etkinlik herkesin katılımına açık olacak.