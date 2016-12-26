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Belediyeden test merkezine 197 dönüm arazi bağışı

Yenişehir Belediyesi, ilçeye yapılacak otomotiv test merkezi için 197 dönüm arazisini TSE’ye bağışladı.

Belediyeden test merkezine 197 dönüm arazi bağışı

26 Aralık 2016 15:21

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Memleketimizin 2023 hedeflerine katkıda bulunmak istedik. Kendi otomobilimizi kendimiz yapacağız. Kara yollarında yürüyecek araçlarımızın yürüme iznini farklı ülkelerde bulunan otomotiv test merkezlerinden almamız yanlıştı. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapımı gerçekleştirilecek olan bu yatırım için biz de üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Projenin önünü açmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Başkan Süleyman Çelik, “4 bin 350 dönümlük araziye yapılacak test merkezinin olduğu bölgede toplu halde 197 dönüm arsamız var. Meclis toplantısında aldığımız karar ile bu arazimizi ücretsiz olarak TSE’ye devrettik” diye konuştu. Otomotiv test merkezinin temelinin 2017 yılı içerisinde atılması bekleniyor.

(Fatih Ak/İHA)

Etiketler: otomotiv test merkezi, Süleyman Çelik, yenişehir belediyesi


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