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Bellona AGÜ Spor, EuroCup’ta 3’te 3 Yaptı

Bellona AGÜ Spor, EuroCup Women B Grubu’nda oynadığı üçüncü maçta Rus ekibi MBA Moskova’yı deplasmanda 71-57 mağlup etti.

Bellona AGÜ Spor, EuroCupta 3te 3 Yaptı

11 Kasım 2016 09:21

Kırmızı-beyazlı ekip mücadeleye, Ayşegül Günay - Tanisha Wright - Jelena Dubljevic - Mirna Mazic ve Lara Sanders beşiyle çıktı.

Kayseri ekibi maçın başlamasıyla birlikte oyun ve skor üstünlüğünü eline aldı ve ilk çeyreği 19-18, devreyi 34-33, üçüncü çeyreği ise 57-49 önde tamamladı.

Son çeyrekte farkı arttıran kırmızı-beyazlı ekip sahadan 71-57’lik skorla galip ayrıldı.

Bellona AGÜ Spor adına maçın öne çıkan isimlerinden Tanisha Wright 15 sayı 4 asist 2 top çalma, Chelsea Gray 13 sayı 4 ribaund 2 top çalma, Ann Wauters 12 sayı 12 ribaund 2 top çalma, Jelena Dubljevic 9 sayı 4 ribaund 4 asist, Lara Sanders 8 sayı 7 ribaund 4 asist 3 blok 2 top çalma, Mirna Mazic 6 sayı 7 ribaund, Ayşegül Günay ise 6 sayı 3 ribaund 3 asist 3 top çalmaile oynadı.

Bu galibiyetle birlikte gruptaki üçüncü maçını da kazanan Kayseri ekibi bir sonraki maçta ise 30 Kasım günü Macar ekibi Pinkk Pécsi 424’e konuk olacak. 

Etiketler: Bellona AGÜ Spor, Eurocup


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