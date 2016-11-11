Kırmızı-beyazlı ekip mücadeleye, Ayşegül Günay - Tanisha Wright - Jelena Dubljevic - Mirna Mazic ve Lara Sanders beşiyle çıktı.

Kayseri ekibi maçın başlamasıyla birlikte oyun ve skor üstünlüğünü eline aldı ve ilk çeyreği 19-18, devreyi 34-33, üçüncü çeyreği ise 57-49 önde tamamladı.

Son çeyrekte farkı arttıran kırmızı-beyazlı ekip sahadan 71-57’lik skorla galip ayrıldı.

Bellona AGÜ Spor adına maçın öne çıkan isimlerinden Tanisha Wright 15 sayı 4 asist 2 top çalma, Chelsea Gray 13 sayı 4 ribaund 2 top çalma, Ann Wauters 12 sayı 12 ribaund 2 top çalma, Jelena Dubljevic 9 sayı 4 ribaund 4 asist, Lara Sanders 8 sayı 7 ribaund 4 asist 3 blok 2 top çalma, Mirna Mazic 6 sayı 7 ribaund, Ayşegül Günay ise 6 sayı 3 ribaund 3 asist 3 top çalmaile oynadı.

Bu galibiyetle birlikte gruptaki üçüncü maçını da kazanan Kayseri ekibi bir sonraki maçta ise 30 Kasım günü Macar ekibi Pinkk Pécsi 424’e konuk olacak.