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Benin Cumhurbaşkanı Talon Anıtkabir’i ziyaret etti

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk Mozolesine çiçek bırakan Talon, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Benin Cumhurbaşkanı Talon Anıtkabiri ziyaret etti

06 Aralık 2016 12:30
Benin Cumhurbaşkanı Talon Anıtkabir’i ziyaret etti - Tıkla İzle

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Anıtkabir’i ziyaret etti. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve beraberindeki heyet ile beraber Aslanlı Yol’dan Anıtkabir’e gelen Benin Cumhurbaşkanı Talon, Atatürk Mozolesine çiçek bıraktı. Ardından ise Bakan Elvan, Talon ve beraberindeki heyet, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradan Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Talon, beraberindeki heyet ile birlikte Anıtkabir’i gezdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, bugün saat 16.45’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı, bölgesel ve uluslararası önemli meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi. 

Etiketler: anıtkabir, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon


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