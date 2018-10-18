Berat Albayrak BRICA İstanbul Zirvesi'nde konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği'nin (BRICA) İstanbul Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Kuşak ve yol gelişimi bize ulaşım alt yapısını adım adım iyileştirme imkanı veriyor. Türkiye'de kuşak ve yol girişimini destekledik" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI

Bugün çok kutuplu bir küresel ekonomik sistem görüyoruz. Kuşak ve yol gelişimi bize ulaşım atl yapısını adım adım iyileştirme imkanı veriyor. Türkiye'de kuşak ve yol girişimini destekledik. 2008 küresel ve finansal krizden bu yana 10 yıl geçti. Önemli adımlar atıldı. 2011'den bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlandı. Para ve maliye politikaların beraberinde getirdiği kimi etkiler bugün hala etkisini sürdürüyor. Ticarette artan korumacılık eğilimi Ticaret savaşları konusu adil, serbest ve çok taraflı kurallara dayalı bir ticaret sistemi tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye olarak ticarette korumacılığa karşı çıktık. Türkiye'de küresel finansal kriz sonrası dönemde yıllık ortalama yüzde 7'ye yakın bir büyüme gösterdi. Başka ülkeler gibi yoğun kamu maliyesi tedbirlerine Türkiye başvurmadı. Son 5 yılda yaşananlara rağmen Türkiye daha güçlü çıktı. Önümüzdeki günlerde Türkiye olarak bu temelleri daha güçlendireceğiz sağlamlaştıracağız. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz, risklere karşı daha dayanıklı hale getireceğiz.

SON BİR AYDA 200 BAZ PUAN DÜŞTÜ

Yeni ekonomi programımızı karşılaştığımız zorlukların farkında olarak ülkemizi güçlü yönlerin üzerine inşa ettik. Ağırlıklı yurt içi ve Yurt dışı piyasalarımız çok olumlu reaksiyon gösterdi. Türkiye'nin risk primi son 1 ayda 200 baz puanda düştü.

TÜRKİYE'NİN KAYNAK SORUNU YOK

Hazinenin iç borçlanma faizleri yüzde olarak baktığımızda 230 baz puanın üzerinde bir gerileme ortaya koydu. Amerikan doları cinsinden getiriler ciddi pozitif ayrışma gösterdi. Özetle Türkiye ekonomisinde yaşanan tüm dalgalanma durdu ve sağlam adımlarla yoluna devam etmeye başladı. Panik havasına izin vermedik. Adım adım rasyonel politikalarla güçlü güven veren söylem ve duruşumuzla süreci çok güçlü ve iyi şekiLde yürüterek geride bıraktık. Türkiye'nin kaynak sorunu yok.

TÜM DÜNYA KAPILARINI KAPATTI, BİZ EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Küresel sistemdeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı kazan kazan anlayışıyla değil, bölgesel ve küresel huzur ve istikrarında faydasına olacak bir iklimle daha ileriye taşımak istiyoruz. Çıkarlarımızı vicdani değerlerimizin önüne koymadık. 7 yılda 4 milyon mülteciye tüm dünya kapılarını kapatmışken biz ev sahipliği yaptık. Bu yüzden dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olmuş çok güçlü bir ülke. Samimiyetle ve bu çerçevede güçlü bir koordinasyon içindeyiz.