Berat Albayrak: 'Türkiye artık şampiyonlar ligindedir'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti. Albayrak, “Bursa, yeni şehirlerimizde özellikle sanayi ve üretim yapan şehirlerimizdeki ziyaretlerimizin kapsamında ilk ilimiz oldu. Bursa Türkiye'nin sadece tarihsel, kültürel, turizm değil ekonomimizin de incisi şehirlerimizin başında geliyor. Öğleden önce çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. BTSO'nun organizasyonunda meclis üyeleri oda başkanlarıyla güzel bir ziyaret oldu. Bursa Türkiye'ye ihracat kapasitemizin yaklaşık 15 milyar dolarlık hacmini karşılıyor. Bu çok ciddi bir rakamdır. Net olarak 5 milyar dolar ticaret fazlası veren şehrimiz. Bursa tarihten bu güne kadar büyük başarılara imza atmış bir şehir” diye konuştu.

Türkiye'nin 2002 yılında amatör kümede top koşturduğunu vurgulayan Albayrak, “Türkiye 2018 yılına geldiğimizde ligleri teker teker aşarak süper lige çıktı. Türkiye'nin başında öyle bir liderlik var ki artık şampiyonlar ligindedir. Evvelsi hafta Vahdettin Köşkü'nde Rusya, Fransa, Almanya, bölge siyaseti, ekonomisi, dünya siyaseti açısından büyük bir toplantıya ev sahipliği yaptık ve bütün dünyaya mesaj verdik. Bu liderlik şampiyonlar liginde mücadele ediyor. Şehirlerimiz de artık süper ligden bir üst lige çıkmamız lazım. Bu noktada da bunu en başarılı şekilde ortaya koyacak şehirlerin başında Bursa geliyor. Ekonomide sanayi de üretimde istihdamda Bursa çok iyi bir noktada. Bu kapsam ışığında toplantılarımızda bunu ifade etmeye çalıştım. Türkiye yeni bir sisteme geçti, bu sisteminde en büyük avantajı da 3-5 ayda yaşadıklarımıza karşı verdiğimiz hızlı reflekstir. Çok daha güçlü adımlarla sonuca odaklı süreç. Ekonomide de böyle olması” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Albayrak'a hediye takdim etti.

Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk