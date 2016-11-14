Seyhan ilçesinde 9 yaşındayken çırak olarak başladığı berberlik mesleğini sürdüren Ali Algan (55) ilginç bir koleksiyon yapıyor. Algan, iş yerinde sakal tıraşında müşteriler için kullandığı jiletleri 6 yıldır atmayarak plastik kutularda biriktiriyor.

6 yıl öncesine kadar jiletleri çöpe attığını belirten Algan, "Belediye temizlik işlerinde çalışan arkadaşlarımız yanıma gelip benden bir ricada bulundular. 'Bu jiletleri çöpe atmasanız olur mu' diye sordular ben de 'neden' dediğimde, 'çünkü biz akşamları çöpleri toplarken ellerimiz kesiliyor' dediler. Ben de arkadaşların ellerini görünce bayağı üzüldüm ve o günden beri bir karar aldım jiletleri bir kutu içerisinde muhafaza edip bir kenara koyuyorum. 6 yıldır da jiletleri çöpe atmıyorum" dedi.

Bu uygulamanın Türkiye genelinde yayılmasını isteyen Ali Algan, "Herkes duyarlı olsun. Jilet ya da başka bir kesici alet olabilir onları biz koruma altına alalım. Şu anda hala toplamaya devam ediyorum çöpe atmıyorum ve gerekli olan yerlere ulaşıp kendilerine iade edeceğim. Sadece insanlar için yapmıyorum ben kedi ve köpekler çöpleri karıştırıp yiyecek ararken yaralanabiliyorlar birkaç defa şahit oldum ve çok üzüldüm" diye konuştu.

Ali Algan'a sakal tıraşı olan ve Almanya'da yaşayan müşterisi, dizi oyuncusu Yunus Cumartpay ise temizlik işçilerinin ve hayvanların yaralanmaması için çok güzel bir fikir olduğunu belirterek, "Diğer berberler de öyle yapsa güzel olur, kimsenin yaralanmaması için bunları toplayıp ayrı bir yere atsalar daha iyi olur. Böyle bir şeyi hiç duymadım daha önce ama bu uygulamayı çok beğendim" dedi.

Fatih Keçe