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Berkan Emir’in pasaportu çalındı

Kamp için Avusturya'ya giden Alanyaspor kafilesinde futbolcu Berkan Emir’in pasaportu çalındı.

Berkan Emirin pasaportu çalındı

21 Temmuz 2017 21:55

Kamp için Avusturya'ya giden Alanyaspor kafilesinde ilginç bir olay yaşandı. Turuncu-yeşilli takımın sol beki Berkan Emir’in Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde pasaportu alışveriş yaparken kayboldu. Havalimanı kameralarında yapılan incelemede pasaportun yabancı uyruklu biri tarafından alınarak yanındaki kadının çantasına atıldığı görüldü. Şahsın kimliği hemen tespit edildi. Pasaportu yanındaki kadının çantasına atan şahsın Düsseldorf uçağına binerek Almanya‘ya gittiği öğrenildi. Bu durum Başbakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu’na aktarıldı. Çavuşoğlu, havalimanı polisi, uçuş firması ve Alman polisi ile temasa geçerek pasaportu yanındaki kadının çantasına atan şahsın Düsseldof Havalimanı'nda göz altına alınmasını sağladı.
Pasaport şahıstan alınarak ilk uçakla Antalya'ya gönderildi. Berkan 1 gün sonra (bugün) takımın Avusturya kampına katıldı. Şahısların sorgularının ise Almanya'da sürdüğü öğrenildi. 

Erdal Anak
 

Etiketler: ALANYASPOR, Avusturya


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